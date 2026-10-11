"Weißt, dass ich dich sehr, sehr liebe": Brown bringt Mutter beim Bayerischen Sportpreis fast zum Weinen

Nathaniel Brown bekommt den Bayerischen Sportpreis überreicht. In seiner Dankesrede thematisiert er seine Mutter, die tief bewegt im Publikum sitzt.

Für den süßesten Moment beim Bayerischen Sportpreis sorgte Nathaniel Brown: Nachdem der 23-jährige Außenverteidiger des FC Bayern die Auszeichnung in der Nachwuchs-Kategorie erhalten hatte, dankte er seiner Mutter, die tief bewegt und mit nassen Augen im Publikum saß.

Mutter schickt Brown Handküsschen zu

"Sie hat mir immer die Werte Respekt und Anstand mitgegeben, nie aufgeben", sagte Brown: "Ich weiß noch, als sie mich immer zum Training gefahren hat, als ich zwölf war. Und da war ja noch nicht klar, dass ich jetzt mal hier stehe. Sie hat ihre Zeit geopfert, um mir das zu geben, dass ich meinen Traum leben kann. Dafür bin ich ihr unglaublich dankbar, auch wenn ich es nicht so oft ausspreche. Aber du weißt, dass ich dich sehr, sehr liebe."

Ministerpräsident Markus Söder verlieh die Preise an Bayern-Trainer Vincent Kompany und Nathaniel Brown. © IMAGO

Die Mama schickte ihm nach dieser Botschaft ein Handküsschen zu. Eine schöne Geschichte. Der Ehrenpreis des Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) ging an Bayern-Trainer Vincent Kompany. "Der frühere 'FC Hollywood' ist heute der 'FC Feelgood'. Neben dem sportlichen Erfolg steht der FC Bayern darüber hinaus auch für Toleranz, Mitmenschlichkeit und Weltoffenheit – es sind dieselben Ideale, die auch der Freistaat Bayern entschlossen vertritt", sagte Söder. Dies liege explizit auch an Kompany.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Spotify). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Spotify über den Consent-Anbieter verweigert

Söder: "Kompany glänzt mit einer klaren Philosophie"

"Erst sehr starker Fußballer, jetzt Ausnahme-Trainer des FC Bayern München: Vincent Kompany glänzt mit attraktivem Offensiv-Fußball, einer klaren Philosophie, Führungsstärke sowie Charisma auf und neben dem Platz", sagte Söder über den 40-Jährigen.