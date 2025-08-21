Wegen kurzfristiger Operation: FC-Bayern-Star fällt zum Bundesligaauftakt aus

Beim Bundesligaauftajkt gegen Leipzig müssen die Bayern auf Tom Bischof verzichten. Was dahinter steckt.

Bayern München muss zum Bundesligaauftakt am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) gegen RB Leipzig auf Tom Bischof verzichten. Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler musste sich kurzfristig einer Operation am Blinddarm unterziehen, teilte der deutsche Rekordmeister am Donnerstag mit. Er werde "vorerst fehlen", hieß es. Bischof war im Sommer von der TSG Hoffenheim nach München gewechselt und war für die Bayern schon bei der Klub-WM im Einsatz gewesen.

Tom Bischof fehlt gegen Leipzig

Dafür steht Nationalspieler Aleksandar Pavlovic wohl wieder zur Verfügung. Der 21-Jährige war am Montag nach seiner Gesichtsverletzung ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Pavlovic trug dabei eine Gesichtsmaske. Er habe "gut trainiert", sagte Trainer Vincent Kompany am Donnerstag.