Wechsel perfekt: Jonathan Tah unterschreibt beim FC Bayern

Der FC Bayern hat Nationalspieler Jonathan Tah verpflichtet. Der Innenverteidiger wechselt ablösefrei von Bayer Leverkusen an die Säbener Straße.

Es hatte sich angedeutet, nun ist es fix! Der FC Bayern macht den nächsten Sommertransfer perfekt. Nach Tom Bischof, dessen Wechsel bereits im Winter offiziell wurde, unterschreibt auch Jonathan Tah bei den Münchnern. Dies gab der Rekordmeister am Donnerstag bekannt.

"Es ist kein Geheimnis, dass wir Jonathan Tah schon lange auf dem Radar haben", sagte Max Eberl, Sportvorstand des FC Bayern: "Wir schätzen seine Klasse: Er ist ein Typ, der Verantwortung übernimmt. Jonathan hatte viele Angebote vorliegen, aber er hat sich für den FC Bayern entschieden. Das freut uns sehr."

Tah zum FC Bayern: "Ich möchte hier Verantwortung übernehmen"

Der Innenverteidiger wechselt ablösefrei von Bayer Leverkusen zum FC Bayern. Auch der FC Barcelona und Real Madrid wurden mit Tah in Verbindung gebracht. Jetzt also geht er an der Säbener Straße auf Titeljagd. "Ich möchte hier Verantwortung übernehmen und jeden Tag hart arbeiten, damit wir als Mannschaft erfolgreich sind und gemeinsam viele Titel gewinnen", so Tah, der einen Vertrag bis 2029 erhält und die Rückennummer 4 erhält.

Tah hatte bereits verkündet, dass er Leverkusen im Sommer nach zehn Jahren verlassen werde. Kürzlich kündigte er an, er werde sein Ziel "zeitnah" verkünden. Im Vorjahr war ein Transfer des 35-maligen Nationalspielers nach München noch auf der Zielgeraden gescheitert. Die damals aufgerufene Ablöse in Höhe von angeblich bis zu 30 Millionen Euro war dem deutschen Rekordmeister zu hoch.

Tah bringt "die Konstanz und Qualität mit, die unsere Defensive stärken werden"

"Wir freuen uns sehr, Jonathan Tah beim FC Bayern willkommen zu heißen", sagte Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern. "Als erfahrener National- und Führungsspieler bringt er die Konstanz und Qualität mit, die unsere Defensive stärken werden. Er ist eine echte Bereicherung für uns – und dass er Titel gewinnen kann, hat er ebenfalls bewiesen."