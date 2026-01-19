Was Hummels an den Super-Bayern am meisten beeindruckt

Dortmund-Legende lobt Kompanys Team und Schlotterbeck: "Kann bei allen Vereinen spielen"

Es waren ungewohnte Szenen beim Legends Cup im SAP Garden: Nach dem 3:2-Erfolg im Finale gegen Real Madrid gab es von den Bayern-Fans viel Applaus für Turniersieger Borussia Dortmund – was nicht unbedingt mit dem BVB zu tun hatte.

Vielmehr freuten sich die Münchner Anhänger über die Real-Niederlage, denn im Halbfinale gegen Bayern (2:0) hatten die Madrilenen mit einigen Zeitspiel-Einlagen den Unmut der Fans auf sich gezogen.

Hummels lobt gierige Bayern

Einer, der hingegen von allen bejubelt wurde, war er: Mats Hummels. Der 37-Jährige, einst in der Bayern-Jugend groß geworden, erzielte im Endspiel das entscheidende Tor für Dortmund. Hummels zeigte, dass er nach seinem Karriereende im Sommer noch bestens in Form ist – und bestens informiert, was das Tagesgeschäft in der Bundesliga angeht.

Nächste Gala: Vincent Kompany beim 5:1 in Leipzig. © IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Vor allem der FC Bayern unter Trainer Vincent Kompany hat es Hummels angetan. "Niemand wird Bayern erreichen in dieser Saison", sagte der Weltmeister von 2014 voraus: "Die Mannschaft ist individuell so stark und spielt so gierig. Jetzt sind sie gerade in einer kleinen Phase, wo sie häufiger in Rückstand geraten, aber drehen es dann gnadenlos." Wie beim 5:1 in Leipzig.

Schlotterbeck "einer der besten Innenverteidiger"

Die Münchner seien "gierig wie keine andere Mannschaft und haben die beste Qualität von den Einzelspielern", ergänzte Hummels. "Das ist eine Mischung, die du nicht geschlagen kriegst." Auch nicht durch den BVB, der satte elf Punkte zurückliegt. Dortmund wird also mal wieder ohne Titelgewinn bleiben, was laut Hummels die Zukunft von Nico Schlotterbeck (Vertrag bis 2027) beeinflussen könnte.

Verlängert er in Dortmund? Nico Schlotterbeck. © IMAGO/Heiko Blatterspiel

"So ein guter Spieler will natürlich auch eine Perspektive haben, dass er nicht nur in zehn Jahren den Legends Cup hochhalten kann, sondern vorher noch etwas anderes", sagte Hummels: "Schlotti ist für mich schon einer der besten Innenverteidiger, die es gibt. Er hat die Qualität, bei allen Vereinen der Welt zu spielen."

Ob Schlotterbeck verlängert? "Ich weiß, wie sehr er den BVB liebt", sagte Hummels.