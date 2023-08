Was Claudio Pizarro vom Spiel bei Werder Bremen erwartet: "Harry Kane wird dem FC Bayern einen Schub geben"

Vor dem Bundesliga-Auftakt des FC Bayern bei Werder Bremen spricht Stürmer-Legende Claudio Pizarro in der AZ über das Duell seiner Ex-Vereine und Münchens stürmenden Superstar Harry Kane.

München - Am Freitag startet die Bundesliga in die Saison 2023/24. Den Auftakt machen dabei im Weserstadion der SV Werder Bremen und der FC Bayern (20.30 Uhr, Sat.1, DAZN und im AZ-Liveticker).

Einer, der sich bei beiden Teams gut auskennt, ist Claudio Pizarro. Der Peruaner absolvierte für beide Klubs jeweils mehr als 300 Spiele und schoss sich mit zahlreichen Toren in die Herzen der Fans. Im AZ-Interview verrät der 44-Jährige, wen er im Duell seiner Ex-Vereine vorne sieht und was er sich von Bayern-Neuzugang Harry Kane erwartet.

AZ: Herr Pizarro, Sie haben es geschafft, sowohl beim FC Bayern München als auch bei Werder Bremen als Klub-Legende zu gelten. In Ihrer Karriere konnten Sie beinahe gleich viele Pflichtspiele für beide Vereine (320 für Werder, 327 für Bayern) bestreiten. Am Freitag beginnt die 61. Bundesliga-Saison mit dem Evergreen der Grün-Weißen gegen die Roten. Für wen schlägt Ihr Herz?

CLAUDIO PIZARRO: Für beide – immer! Aber ich weiß, wie schwierig es für die Werderaner wird, die Bayern zu ärgern oder gar zu besiegen. Eine Überraschung ist jedoch immer mal drin.

Ging jahrelang für den FC Bayern und Werder Bremen auf Torejagd: Claudio Pizarro. © imago/Sven Simon

Doch nicht bei diesem Duell! Seit 31 Pflichtspielen sind die Münchner gegen Werder bei nur vier Unentschieden und 96:21 Toren ungeschlagen. Die letzten 14 Pflichtspiele im Weserstadion gewannen die Bayern – einmalig im deutschen Profifußball.

Ich weiß, ich weiß. Normalerweise sind die Bayern überlegen. Wie ich sie kenne, werden sie gerade wegen der 0:3-Niederlage im Supercup gegen Leipzig eine sofortige Reaktion zeigen. Sie müssen eigentlich gewinnen. Und sie haben viel mehr Qualität, als sie letzten Samstag gezeigt haben.

Saison-Prognose von Claudio Pizarro: "Am Ende wird wieder der FC Bayern Meister"

Wobei Pokalsieger RB Leipzig auch ein anderes Kaliber als Werder ist.

Absolut, für mich sind die Leipziger einer der Kandidaten für den Titel. Diese Saison können sie Meister werden.

Und Borussia Dortmund, der tragische und tränenreiche Vize-Meister?

Der BVB hat die Meisterschaft nicht allein am letzten Spieltag verloren. Wenn du den Titel holen willst, musst du eine gewisse Konstanz über ein ganzes Jahr zeigen – und die Dortmunder hatten immer mal wieder Ausrutscher drin. Auch Bayer Leverkusen zähle ich zum erweiterten Favoritenkreis. Mit Xabi Alonso haben sie einen sehr guten Trainer. Am Ende wird aber meiner Meinung nach doch wieder der FC Bayern Meister. Der Kader ist noch stärker als in der vergangenen Saison.

Auch und gerade wegen Rekordneuzugang Harry Kane, dem Top-Stürmer, dem Kapitän der englischen Nationalmannschaft?

Da haben die Bayern nicht nur einen großen Namen, sondern wirklich einen super Mittelstürmer verpflichtet. Kane hat seine Torgefahr über Jahre in der Premier League bewiesen, seine Torquote ist enorm.

Claudio Pizarro über Harry Kane: "Er wird dem FC Bayern einen gewaltigen Schub geben"

213 Treffer in 320 Premier-League-Spielen sprechen eine eindeutige Sprache.

Nicht nur das. Er wird seine Tore machen, den Bayern einen gewaltigen Schub geben. Aus meiner Sicht kommt Kane mit 30 Jahren zum genau richtigen Zeitpunkt zu Bayern – im besten Moment seiner Karriere. Ich kenne das aus meiner eigenen Laufbahn. Du hast mit 30 genügend Erfahrungen gesammelt, vieles erlebt, bist körperlich noch topfit. Das spürst du, gibt dir Selbstvertrauen, das trägt dich.

Sie müssen es ja wissen, schließlich stehen Sie mit 40 Jahren und 227 Tagen als ältester Torschütze der Bundesliga in den Geschichtsbüchern.

(lacht) So lange wird er nicht spielen, glaube ich. Noch ein Punkt, der für Bayern positiv ist: Mit einem echten Zielspieler wird es der Mannschaft nun wieder leichter fallen. Nach dem Abgang von Robert Lewandowski hatte man sich damit arrangiert, meistens ohne echten Mittelstürmer zu spielen. Nun haben die exzellenten Flügelspieler wie Kingsley Coman, Serge Gnabry, Leroy Sané oder auch ein Offensiv-Verteidiger wie Alphonso Davies für die Hereingaben wieder einen Abnehmer im Strafraum.

Pizarros Sturm-Nachfolger bei Werder Bremen: "Füllkrug ist nicht nur Mittelstürmer, sondern Teamplayer"

Mit Ihrer Stürmer-Expertise: Was zeichnet Kane genau aus?

Er ist groß, kraftvoll, wuchtig, aber auch schnell und mit einem präzisen Abschluss. Ein kompletter Angreifer. Und: kein reiner Strafraumstürmer. Er bewegt sich sehr viel, weicht viel auf die Flügel aus oder ins zentrale, offensive Mittelfeld.

Kann er in die riesigen Fußstapfen von Lewandowski treten und auch um die 30 Bundesliga-Tore pro Saison erzielen? Oder mehr?

Die Qualität hat er. Die Frage ist nur, wie schnell er sich eingewöhnt und integriert. 20 Tore traue ich ihm in der Liga zu.

Niclas Füllkrug, Werders Mittelstürmer und Shootingstar der vergangenen Saison, wurde – gemeinsam mit Leipzigs Christopher Nkunku – mit nur 16 Treffern Torschützenkönig. Was zeichnet Füllkrug aus?

Er ist nicht nur Mittelstürmer, sondern ein echter Teamplayer. Dazu kommen ein gutes Temperament und Gespür. Ich habe mit ihm einige Jahre zusammengespielt, erstmals in der Saison 2011/12, letztmals in meinem Abschiedsjahr 2019/20. Fülle hat die Qualität, sich auch im DFB-Team als Mittelstürmer zu etablieren – das hat er bereits bewiesen.

Was Pizarro seinem Ex-Klub zutraut: "Ich denke, dass Platz neun oder zehn drin sein könnten"

Sein Vertrag bei Werder läuft bis 2025, die Gerüchte um einen Wechsel verstummen nicht. Sollte er das riskieren, samt der Gewöhnung an ein neues Umfeld und neue Mitspieler in der Saison vor der Heim-EM 2024?

Das muss er selbst entscheiden. Ich fände den Gedanken auch sehr charmant, wenn er seine Karriere bei Werder beendet. So könnte er noch mehr in die Geschichte des Vereins eingehen – das würde mich freuen.

Letzte Frage zu Bremen: Wie schwierig wird das zweite Jahr nach Rang 13 als Aufsteiger?

Das Pokal-Aus in der ersten Runde war sehr hart, aber hoffentlich lehrreich. Trainer Ole Werner ist ein super Trainer, ein super Typ. Ich denke, dass Platz neun oder zehn drin sein könnten. Vielleicht sogar die Quali für einen Europacup-Platz.