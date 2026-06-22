Warum Marokkos Nationaltrainer bei Saibaris Bayern-Wechsel eine besondere Rolle spielt

Ismael Saibari sorgt derzeit im Trikot der marokkanischen Nationalmannschaft für Aufsehen. Deren Trainer Mohamed Ouahbi kennt den Angreifer schon seit vielen Jahren – genauso wie Vincent Kompany, den Coach des FC Bayern.

Da haben die Kaderplaner des FC Bayern ganze Arbeit geleistet: Noch bevor Ismael Saibari bei der aktuell stattfindenden Weltmeisterschaft in Nordamerika mit zwei Treffern in den ersten beiden Gruppenspielen zu einer der Entdeckungen des Turniers wurde – und damit auch seinen Marktwert ordentlich nach oben schraubte –, war der Wechsel des Angreifers zum deutschen Rekordmeister schon so gut wie durch.

Dass die Münchner den 25 Jahre alten Offensivspieler der PSV Eindhoven gerne verpflichten würden, hatte sich schon vor dem WM-Start abgezeichnet, als der Name Saibari der breiten Öffentlichkeit noch kaum ein Begriff war. Dabei hatte der Marokkaner, der in Spanien geboren ist und auch über einen belgischen Pass verfügt, seine Qualitäten in der abgelaufenen Saison beeindruckend unter Beweis gestellt. Mit 19 Toren und neun Vorlagen in 37 Pflichtspielen hatte der Marokkaner entscheidenden Anteil am 27. Meistertitel der PSV, am letzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase netzte der Offensivspieler auch bei der 1:2-Niederlage gegen den FC Bayern.

Kompany soll Saibari nach Tor gegen Bayern kontaktiert haben

Wie die "Sport Bild" berichtet, soll Trainer Vincent Kompany Saibari nach der Partie Ende Januar auch erstmals kontaktiert und ihm im persönlichen Gespräch seine Wertschätzung mitgeteilt haben. In den darauffolgenden Monaten habe es mehrmals Kontakt zwischen dem Bayern-Coach und dem Spieler gegeben, in dem auch eine mögliche Rolle Saibaris in Kompanys System besprochen wurde. Der 25-Jährige soll davon so beeindruckt gewesen sein, dass er sich schon frühzeitig für einen Wechsel nach München entschieden habe, heißt es in dem Bericht weiter.

Marokkos Nationaltrainer ist ein guter Bekannter von Kompany

Dass Kompany den gelernten offensiven Mittelfeldspieler, der für Marokko als Sturmspitze aufläuft und daher bei den Bayern auch als potenzieller Backup für Harry Kane fungieren könnte, genau auf dem Schirm hat, kommt nicht von ungefähr. Saibari absolvierte Teile seiner Ausbildung in der Jugend des RSC Anderlecht, wo der heutige marokkanische Nationalcoach Mohamed Ouahbi seinerzeit als Jugendtrainer aktiv war. Der wiederum kennt Kompany sehr gut, da dieser zwischen 2019 und 2022 als Chefcoach tätig war. Beide Trainer pflegen bis heute ein sehr gutes Verhältnis.

Marokkos Nationaltrainer Mohamed Ouahbi kennt nicht nur Bayerns Wuschspieler Ismael Saibari sehr gut, sondern auch Vincent Kompany. © IMAGO/Markus Fischer

Womöglich auch deshalb stört sich Ouahbi überhaupt nicht daran, dass sich der Ablauf des sich anbahnenden Transfers auch über die Gruppenphase erstreckt. "Der Spieler geht sehr gelassen damit um, er konzentriert sich darauf, für Marokko zu spielen", sagte der Nationaltrainer zuletzt. Ablenkung oder Unruhe befürchtet er nicht. "Ich denke, er versteht, dass die Priorität aktuell auf Marokko liegt", so Ouahbi, der den FC Bayern dafür lobte, in seiner Kommunikation "nicht besonders offensiv" umgegangen zu sein.

Saibari: "Es ist die beste Zeit meiner Karriere"

Von fehlendem Fokus ist bei Saibari bei der WM ohnehin nichts zu sehen. Schon im Auftaktspiel gegen Brasilien (1:1) sorgte der 25-Jährige mit einem sehenswerten Lupfer zur zwischenzeitlichen Führung für Aufsehen, auch beim Sieg über Schottland (1:0) avancierte er mit einem satten Volleytreffer zum Matchwinner. "Es ist die beste Zeit meiner Karriere, weil ich, seitdem ich klein bin, davon träume, mit meinem Land bei einer WM zu spielen. Das habe ich geschafft. Jetzt habe ich zwei Tore für mein Land geschossen. Ich bin einfach glücklich", sagte der Angreifer nach dem Schottland-Spiel.

Ismael Saibari erzielte gegen Schottland früh den einzigen Treffer des Tages. © IMAGO/Fred Kfoury

Bis zur offiziellen Bekanntgabe des Transfers müssen sich die Bayern-Fans aber wohl noch etwas gedulden, auch wenn Saibari den obligatorischen Medizincheck im WM-Quartier von Marokko bereits absolviert haben soll. Laut niederländischen Medienberichten soll der Transfer auf Wunsch der PSV Eindhoven aus bilanziellen Gründen erst im Juli fix werden, wenn das neue Geschäftsjahr begonnen hat.

Wechsel zum FC Bayern? Saibari hält sich noch bedeckt

Der Spieler selbst gibt sich weiter bedeckt. Fragen zu dem bevorstehenden Wechsel blockte er zuletzt ab. "Danke", sagte der in Spanien geborene Offensivspieler lediglich und leitete zur nächsten Frage über. Die Botschaft war eindeutig: voller Fokus auf die WM-Mission, ohne sich von Nebengeräuschen ablenken zu lassen. Schließlich wollen die Afrikaner diesmal noch einen Schritt weiter gehen als beim Halbfinaleinzug vor vier Jahren.

Entsprechend selbstbewusst zeigte sich Saibari: "Wir haben unsere Ziele, für die wir kämpfen werden. Wir können sehr weit kommen", sagte er.