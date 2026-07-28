"Wären ja auch blöd": FC-Bayern-Boss Dressen schiebt Díaz-Verkauf den Riegel vor

Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen spricht über die Zukunft von Luis Díaz, Michael Olise und Harry Kane.

Die wichtigste Nachricht für alle Fans des FC Bayern gab Jan-Christian Dreesen gleich zu Beginn bekannt. "Ja, natürlich!", sagte der Vorstandschef am Dienstag im Münchner Presseclub auf die Frage, ob Michael Olise trotz des großen Interesses von Real Madrid bei Bayern bleiben werde: "Was alles verbreitet werden kann, wenn man selber weiß, was die Wahrheit ist. Spannend." Dreesens Basta.

Olise äußerte sich bisher nicht zu den Real-Gerüchten

Er habe aus Madrid "zero" Anrufe bekommen – auch "keinen Brief, kein Fax und keine Mail", versicherte Dreesen. Damit dürfte die Debatte vorerst beendet sein, nachdem sich auch Präsident Herbert Hainer und Sportdirektor Christoph Freund zuletzt ähnlich über Olise geäußert hatten – und Real zudem kurz vor der Verpflichtung des Leipzig-Angreifers Yan Diomande steht.

Olise hat sich selbst bislang nicht zu den Real-Gerüchten geäußert, der 24-Jährige spricht ja ohnehin eher wenig und genießt aktuell noch seinen Urlaub nach der WM mit Frankreich. Die "L’Équipe" hatte berichtet, dass Olise während der WM Mitspielern gegenüber gesagt hätte, er würde zu Real Madrid wechseln wollen. Eine Ablöse von bis zu 200 Millionen Euro stand im Raum.

CEO beim FC Bayern: Jan-Christian Dreesen. © IMAGO

Díaz wird wohl aus Saudi-Arabien umworben

"Ich weiß gar nicht, wie oft ich die Frage gestellt bekommen habe im Freundeskreis", ob Olise Bayern nicht vielleicht doch in Richtung Spanien verlassen könnte. Aber, so Dreesen: "Kein einziger hat gesagt, bei 200 Millionen müsst ihr ihn verkaufen." Stattdessen will Bayern mit Olise verlängern. "Er hat noch drei Jahre Vertrag", sagte Dreesen.

Dies sei in erster Linie Sache von Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund. Bislang gab es nach AZ-Informationen noch keine Gespräche mit der Olise-Seite über eine vorzeitige Verlängerung. Bei seinem sympathischen und inhaltsstarken Auftritt gegenüber des Münchner Rathausbalkons, wo der FC Bayern regelmäßig seine Meisterschaften feiert, wurde Dreesen auch zu Luis Díaz befragt, der Gerüchten zufolge von Al-Hilal aus Saudi-Arabien umworben wird.

Kane soll beim FC Bayern verlängern

"Auch da gilt: Weder Anrufe noch anderes", sagte Dreesen: "Wir wären ja auch blöd, wir haben so eine gute Mannschaft, lasst sie spielen, Tore schießen." Stimmt! Für die Tore ist zuallererst Harry Kane zuständig, der am Dienstag 33 Jahre alt wurde. Kane soll über sein Vertragsende 2027 hinaus bei Bayern verlängern. "Es gibt von beiden Seiten ein großes Wollen, jetzt müssen wir sehen, dass das Wollen in der Schnittmenge zusammenpasst", sagte Dreesen. Nach Kanes WM-Urlaub werden die Gespräche mit Kane an der Säbener Straße geführt.

Und dann ist da auch noch Dreesens eigene Zukunft, über die gesprochen werden muss. Wobei: Eine Verlängerung mit dem CEO über 2027 gilt intern als sicher, wie die AZ weiß. "Sie sehen mich sehr entspannt", sagte Dreesen lächelnd. Sicher auch, weil der FC Bayern im Herbst auf der Jahreshauptversammlung wieder einen Gewinn verkünden wird.

Soll beim FC Bayern verlängern: Harry Kane. © IMAGO

Vorstand entscheidet über Freund-Zukunft

"Wir werden die Serie der schwarzen Zahlen fortsetzen", ergänzte der Finanzexperte, der sich über eine mögliche Vertragsverlängerung mit Sportvorstand Max Eberl mit Verweis auf den dafür zuständigen Aufsichtsrat nicht äußern wollte. Clever. Auch das Arbeitspapier von Sportdirektor Freund endet 2027, über dessen Zukunft entscheidet der Vorstand.

Sportlich haben die Münchner, die noch mehrere Spieler verkaufen wollen (João Palhinha, Sacha Boey, Bryan Zaragoza, vielleicht auch Hiroki Ito), auch in der kommenden Saison die höchsten Ziele. Ob in der dritten Saison unter Trainer Vincent Kompany das Triple gelingt?

"Wir können ja nicht wirklich glauben, dass wir jedes Jahr die Champions League gewinnen", ordnete Dreesen ein: "Aber es muss unser Anspruch sein. Das ist das, was der FC Bayern will, nämlich den Anspruch zu haben, jeden Titel zu gewinnen. Aber wir sind nicht so dämlich oder vermessen, dass wir nicht wüssten, dass das nicht geht." Nach 2020 soll es bald mal wieder so weit sein – am besten schon in dieser Spielzeit.