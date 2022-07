Während US-Tour: Afrika-Abstecher für Bayerns Neuzugang Sadio Mané

Sadio Mané wird wohl nicht die komplette USA-Tour mit dem FC Bayern absolvieren. Während des Trips findet auch die Wahl zu Afrikas Fußballer des Jahres statt – der Neuzugang der Münchner steht auf der Shortlist.

München - Nach einer coronabedingten Zwangspause reist der FC Bayern in dieser Sommer-Vorbereitung wieder in die USA. Von 18. bis 23. Juli geht es in die Vereinigten Staaten, Neuzugang Sadio Mané wird jedoch nicht die ganze Zeit bei der Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann weilen.

Wie der senegalesische Reporter Papa Mahmoud Gueye, der auch bei Manés Vorstellung in der Allianz Arena vor Ort war, berichtet, wird der 30-jährige Flügelstürmer wohl einen Abstecher nach Afrika machen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Mané auf der Shortlist zu Afrikas Fußballer des Jahres

Denn am 21. Juli findet in Marokko die Wahl zu Afrikas Fußballer des Jahres statt. Der Titelträger von 2018 steht erneut auf der Shortlist für den CAF-Award. Mané möchte die Veranstaltung wohl auf keinen Fall verpassen, die Preisverleihung bedeute ihm sehr viel.

Bayerns Neuzugang soll nach dem Testspiel am 20. Juli gegen D.C. United mit einem Privatjet nach Marokko fliegen und nach dem Event wieder zum Team zurückkehren.