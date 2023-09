"Wadenprobleme": FC-Bayern-Trainer Thomas Tuchel gibt Update zum Neuer-Rückschlag

Die Rückkehr von Manuel Neuer zwischen die Pfosten des FC Bayern verschiebt sich erneut. Nun gab Coach Thomas Tuchel den neuen Comeback-Plan des Keepers bekannt.

München - Die Leidenszeit des Manuel Neuers (37) geht in die nächste Runde. Nachdem es in den letzten Wochen so aussah, als könnte die Nummer eins des FC Bayern nach der Länderspielpause wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen, musste Neuer jüngst wieder einen Rückschritt hinnehmen. Zuletzt konnte der Keeper nur Einheiten auf dem Laufband absolvieren.

Thomas Tuchel über Reha-Komplikationen bei Manuel Neuer: "Sind nur minimale Probleme"

Nun brachte Bayern-Coach Thomas Tuchel (50) vor dem Topspiel gegen Bayer Leverkusen Licht ins Dunkle, wieso Neuer in den letzten Tagen nicht auf Platz für sein Comeback schuften konnte. "Manu hat ein bisschen Wadenprobleme bekommen", erklärte der Cheftrainer der Münchner. "Auch gar nicht am verletzten Bein, sondern am anderen Bein."

Damit ist klar: Die Rückkehr von Neuer verschiebt sich erneut. Doch zumindest konnte Tuchel Entwarnung geben, dass es sich dabei um keine größere Blessur handle: "Es sind nur minimale Probleme. Er ist weiter im Lauftraining, er belastet weiter, aber wir haben da einfach auch Vorsicht walten lassen." Daraus ergebe sich eine "ganz minimale Verzögerung im Ablauf", betonte der 50-Jährige.

FC Bayern: Thomas Tuchel bei Comeback-Prognose deutlich vorsichtiger als vor einem Monat

Obwohl Tuchel weiß, dass Rückschläge in der Reha zum Tagesgeschäft gehören, war er in der Vergangenheit bei der Frage, wann sein Stammkeeper wieder zwischen den Pfosten des FC Bayern steht, deutlich positiver gestimmt.

So sagte der Trainer der Münchner noch nach dem 4:0-Auftaktsieg gegen Bremen Mitte August: "Die Prognose hat sich deutlich verkürzt, daher hoffen wir, dass er in zwei bis drei Wochen ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Und dann geht es sowieso schnell."

Dieser Plan ist jetzt hinfällig. Dafür lieferte Tuchel eine neue Comeback-Prognose, aber deutlich vorsichtiger als noch vor einem Monat. "Der Plan ist jetzt, dass er nächste Woche wieder zurück ins Torwarttraining einsteigt und übernächste Woche dann den nächsten Anlauf im Mannschaftstraining macht. Wir müssen da flexibel bleiben und hoffen, dass er noch vor der nächsten Länderspielpause auf dem Platz ist", so der Bayern-Coach. Ob das klappt, wird sich zeigen.