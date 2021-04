Vorlage für PSG gegen Bayern: Neymar-Assist bringt Bastian Schweinsteiger ins Schwärmen

Auch ohne eigenen Treffer liefert PSG-Superstar Neymar gegen den FC Bayern eine starke Leistung ab – selbst eine Münchner Vereinslegende gerät ins Schwärmen.

München - Trotz der bitteren - und angesichts der zahlreichen Chancen völlig unnötigen - 2:3-Niederlage gegen Paris Saint-Germain glaubt der FC Bayern noch immer ans Weiterkommen. So auch Vereinslegende Bastian Schweinsteiger, der sich die Neuauflage des Vorjahres-Finals natürlich nicht entgehen ließ.

"Bayern hat auf drei, vier Positionen deutlich mehr Qualität und Paris verteidigt nicht gut. Deshalb werden sie es drehen", so die Analyse des Triple-Helden von 2013 auf Twitter. Ein Statement, das den Fans Mut machen dürfte, doch auch für den Gegner hatte Schweinsteiger ein großes Lob übrig. Und das kam bei den Followern nicht ganz so gut an.

Gegen Bayern: Neymar mit Traum-Vorlage auf Marquinhos

Konkret ging es um die Vorlage von PSG-Superstar Neymar zum zwischenzeitlichen 2:0. Der Brasilianer übertölpelte die Bayern nach einer abgewehrten Ecke mit einem traumhaften Pass aus dem Fußgelenk über mehrere Münchner hinweg genau auf Kapitän Marquinhos, der Manuel Neuer im Eins-gegen-Eins keine Chance ließ.

Schweinsteiger zeigte sich vom Assist absolut begeistert. "99 von 100 Spielern hätten den Ball zurück zum Torhüter gepasst. Einer der besten Assists, die sich seit langer Zeit gesehen habe!!!! Und das mit seinem schwächeren Fuß", twitterte der ehemalige Mittelfeldspieler.