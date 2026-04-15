AZ-Plus

Vor Real-Showdown: Kimmich richtet eindringlichen Appell an FC-Bayern-Fans

Der FC Bayern kann gegen Real Madrid auch auf den zuletzt angeschlagenen Serge Gnabry zurückgreifen. Joshua Kimmich richtet einen Appell an die Fans: "Wir brauchen Euch! Wir geben alles, wir gehen ans Limit!"
Patrick Strasser |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 2  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Joshua Kimmich bittet die Fans des FC Bayern vor dem Kracher gegen Real Madrid um lautstarke Unterstützung.
Joshua Kimmich bittet die Fans des FC Bayern vor dem Kracher gegen Real Madrid um lautstarke Unterstützung. © IMAGO/Fernando Soares

Alle Profis nahmen am Dienstagnachmittag an der Säbener Straße am Abschlusstraining vor dem Rückspiel gegen Real teil – mit Ausnahme von Youngster Lennart Karl (18), der letzte Woche einen Muskelfaserriss erlitten hatte. Auch Serge Gnabry, auf den Vincent Kompany beim Auswärtsspiel bei St. Pauli (5:0) verzichtete, ist laut dem Bayern-Trainer nach leichten Knieproblemen wieder "fit". Für 90 Minuten und bei einer Niederlage in der regulären Spielzeit mit einem Tor auch für eine Verlängerung.

Also wird Gnabry starten. Spielmacher Jamal Musiala, der am Samstag in Hamburg erstmals seit vier Wochen wieder in der Startelf stand und mit einem Kopfballtreffer sowie einer Torvorlage überzeugte, ist Kompanys Joker in der Hinterhand. "Es läuft alles sehr positiv, geht alles in eine gute Richtung", sagte der Belgier, der in Sachen Musiala hofft, dass "wir irgendwann wieder den Jamal haben, den wir alle sehen möchten. Dafür müssen wir ruhig bleiben. Aber es ist alles sehr viel besser als vor zwei Monaten."

Kimmich-Appell an Bayern-Fans: "Kommt alle in Rot!"

Damit scheint die Startelf klar – die vom 2:1 im Hinspiel. Und auch der 12. Mann, die Fans, sind startklar. In der Allianz Arena wird in diesen Tagen an einer großen, stimmungsvollen Choreografie gearbeitet. Obwohl es dies nicht bräuchte, rief Vize-Kapitän Joshua Kimmich die Anhänger über die sozialen Kanäle des Vereins auf: "Wir brauchen Euch! Wir geben alles, wir gehen ans Limit! Kommt alle in Rot – und dann geben wir Gas zusammen."

Anzeige für den Anbieter Instagram Reel über den Consent-Anbieter verweigert

Auch Kompany setzt auf den Heimvorteil, er sagte bereits nach dem Hinspiel: "Wir wollen mit unseren Fans in der Allianz Arena den Unterschied machen." Und am Dienstagnachmittag fügte der bestens gelaunte 40-jährige Chefcoach hinzu: "Ich habe in der Allianz Arena als Gegner (mit dem RSC Anderlecht und Manchester City, d.Red.) gespielt und es gespürt: Die Arena kann auch Gegner erdrücken. Ich wünsche mir, dass keine Fans zum Stadion kommen, die die Karte als neutrale Fans gekauft haben." Sein Appell: "Vorher Tee mit Honig trinken - und dann die volle Stimme nutzen!"

Kann da noch was schiefgehen? Laut Statistik kaum: In bis dato 30 K.o.-Duellen sind die Bayern nach einem Auswärtssieg erst einmal ausgeschieden - 2011 unter Trainer Louis van Gaal nach einem 1:0 im Achtelfinale bei Inter Mailand mit einem 2:3 zu Hause.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
2 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Flansi Hick vor 3 Stunden / Bewertung:

    Solche Spiele, solche Abende...die haben ihre eigene Magie. Jeder der die oft gescholtene Stimmung in der Arena an einem großen Europapokalabend mal live erleben durfte weiß was dort heute abgehen wird. Plötzlich schwingt sich die Gegengerade, die Nord und auch die Hauptribüne stimmungstechnisch auf, lässt den oftmals grauen Bundesligaalltag hinter sich und entwickelt sich zu einer goßen Bühne des europäischen Fußballs. Das sind die Spiele, die Abende wofür man Bayernfan ist. Jeder der so einen großen Europapokalabend schon mal live miterlebt hat, weiß wovon ich rede.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Südstern7 vor 15 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Flansi Hick

    Magie gibt es auch in speziellen Bundesligaspielen. Ich saß ganz oben, quasi unter dem Dach, als die Bayern die Dortmunder mit 5:0 zerlegten. Die Arena brodelte, die Trbüne vibrierte - das spürte ich bis hoch hinauf zu mir.

    Ich habe auswärts sehr viele Spiele erleben dürfen: Mainz, Stuttgart, Köln, Frankfurt. Und Giesing natürlich. Überall habe ich gesehen, dass Zuschauer in allen Stadien Leute sind wie wie du und ich sind, die sich am Spiel erfreuen, aber weder an den Fangesängen teilhaben noch oberkörperfrei auf Zäune klettern. In allen Bundesligastadien habe ich auch die Logen gesehen in denen vermutlich auch schäumende Kühlgetränke und Häppchen serviert werden. Alles in allem ist die Stimmung in allen Stadien gleich. Dass in München weniger Stimmung sei ist Unsinn. Wenn man natürlich gegen den Tabellensiebzehnten nach 30 Minuten 3:0 führt ist das was anderes, als wenn Olic gegen Manchester United in der 90. Minute den Siegestreffer schießt.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.