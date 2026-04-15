Vor Real-Showdown: Kimmich richtet eindringlichen Appell an FC-Bayern-Fans

Der FC Bayern kann gegen Real Madrid auch auf den zuletzt angeschlagenen Serge Gnabry zurückgreifen. Joshua Kimmich richtet einen Appell an die Fans: "Wir brauchen Euch! Wir geben alles, wir gehen ans Limit!"

Alle Profis nahmen am Dienstagnachmittag an der Säbener Straße am Abschlusstraining vor dem Rückspiel gegen Real teil – mit Ausnahme von Youngster Lennart Karl (18), der letzte Woche einen Muskelfaserriss erlitten hatte. Auch Serge Gnabry, auf den Vincent Kompany beim Auswärtsspiel bei St. Pauli (5:0) verzichtete, ist laut dem Bayern-Trainer nach leichten Knieproblemen wieder "fit". Für 90 Minuten und bei einer Niederlage in der regulären Spielzeit mit einem Tor auch für eine Verlängerung.

Also wird Gnabry starten. Spielmacher Jamal Musiala, der am Samstag in Hamburg erstmals seit vier Wochen wieder in der Startelf stand und mit einem Kopfballtreffer sowie einer Torvorlage überzeugte, ist Kompanys Joker in der Hinterhand. "Es läuft alles sehr positiv, geht alles in eine gute Richtung", sagte der Belgier, der in Sachen Musiala hofft, dass "wir irgendwann wieder den Jamal haben, den wir alle sehen möchten. Dafür müssen wir ruhig bleiben. Aber es ist alles sehr viel besser als vor zwei Monaten."

Kimmich-Appell an Bayern-Fans: "Kommt alle in Rot!"

Damit scheint die Startelf klar – die vom 2:1 im Hinspiel. Und auch der 12. Mann, die Fans, sind startklar. In der Allianz Arena wird in diesen Tagen an einer großen, stimmungsvollen Choreografie gearbeitet. Obwohl es dies nicht bräuchte, rief Vize-Kapitän Joshua Kimmich die Anhänger über die sozialen Kanäle des Vereins auf: "Wir brauchen Euch! Wir geben alles, wir gehen ans Limit! Kommt alle in Rot – und dann geben wir Gas zusammen."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram Reel). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram Reel über den Consent-Anbieter verweigert

Auch Kompany setzt auf den Heimvorteil, er sagte bereits nach dem Hinspiel: "Wir wollen mit unseren Fans in der Allianz Arena den Unterschied machen." Und am Dienstagnachmittag fügte der bestens gelaunte 40-jährige Chefcoach hinzu: "Ich habe in der Allianz Arena als Gegner (mit dem RSC Anderlecht und Manchester City, d.Red.) gespielt und es gespürt: Die Arena kann auch Gegner erdrücken. Ich wünsche mir, dass keine Fans zum Stadion kommen, die die Karte als neutrale Fans gekauft haben." Sein Appell: "Vorher Tee mit Honig trinken - und dann die volle Stimme nutzen!"

Kann da noch was schiefgehen? Laut Statistik kaum: In bis dato 30 K.o.-Duellen sind die Bayern nach einem Auswärtssieg erst einmal ausgeschieden - 2011 unter Trainer Louis van Gaal nach einem 1:0 im Achtelfinale bei Inter Mailand mit einem 2:3 zu Hause.