Vor Real-Knaller: Lennart Karl zieht sich Muskelverletzung zu

Lennart Karl fällt vorerst aus. Der Youngster des FC Bayern zog sich einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu.

Verletzung zur Unzeit! Lennart Karl steht dem FC Bayern in der heißen Phase der Saison vorerst nicht zur Verfügung. Der 18-jährige Offensivspieler hat sich einen Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel zugezogen. Dies gaben die Münchner am Freitag bekannt.

Wie lange Karl ausfällt, gaben die Münchner nicht bekannt. Das Bundesliga-Auswärtsspiel am Samstag (18.30 Uhr, Sky) beim FC St. Paul sowie das Rückspiel im Champions-League-Viertelfinale am Mittwochabend (21 Uhr, DAZN) gegen Real Madrid wird der Youngster des Rekordmeisters aber definitiv verpassen.

In der Bundesliga lief Karl in dieser Saison in 24 Spielen auf, er erzielte dabei fünf Tore und bereitete fünf weitere vor. In der Champions League kam er bei sieben Einsätzen auf sieben Tore und zwei Vorlagen. Im März wurde er von Bundestrainer Julian Nagelsmann erstmals für die deutsche A-Nationalmannschaft nominiert, gegen die Schweiz (4:3) und Ghana (2:1) bestritt er seine ersten beiden Länderspiele.