Vor PSG-Duell: Bayern-Fans sorgen schon Stunden vorher für Gänsehaut

Der FC Bayern trifft am Mittwochabend in der Allianz Arena auf Paris Saint-Germain. Die Mitarbeiter und Fans des Klubs sorgen für die Extramotivation.

Um diese Trophäe geht es: Der Henkelpott in der Allianz Arena.

Es kribbelt in der Stadt. Schon am Vormittag waren die ersten Bayern-Fans in der Innenstadt zu sehen. Keiner von ihnen war vor dem Rückspiel gegen Paris Saint-Germain (21 Uhr) farbenblind. Die Marschroute "Alle in Rot" wurde umgesetzt. Das galt übrigens auch für die Szenen, die sich am Nachmittag an der Säbener Straße abspielten.

Kompany: "Mannschaft hat eine gute Beziehung zu den Fans"

Die Mitarbeiter versammelten sich dort, um die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany zu verabschieden. Mit roten Trikots, Fahnen und einem Banner mit der Aufschrift "ALL FOR OUR TEAM" waren sie ausgestattet. Einstimmen, auf das was am Abend kommt. "Vom Gefühl her, hat diese Mannschaft eine gute Beziehung zu den Fans", hatte Kompany am Dienstagnachmittag auf der Pressekonferenz gesagt.

Der Belgier spürt, "dass wir gemeinsam versuchen, die nächste Stufe zu erreichen". "Die Fans glauben, dass die Mannschaft das schafft", so Kompany. Um das 4:5 aus dem Hinspiel auszugleichen fehlt immerhin nur ein Tor. Ob das gelingt? Klar ist: Manuel Neuer und Co. stiegen zwar mit etwas Verspätung, aber voller Fokus um 19.33 Uhr aus dem Mannschaftsbus an der Allianz Arena.

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Fans des FC Bayern planen Choreo

Einen großen Busempfang wie einst gegen Real Madrid bekam die Mannschaft nicht. Lediglich ein paar Fans klatschten. Das wird sich in der Arena ändern. Die Ultras des FC Bayern planen eine gigantische Choreo über drei Ränge (die AZ berichtete).