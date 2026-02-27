Vor Klassiker beim BVB: Bayern-Star erneut verletzt

Hiroki Ito wird dem FC Bayern München vorerst nicht zur Verfügung stehen - wieder einmal. Diesmal plagt den japanischen Defensivmann eine Oberschenkelverletzung.

Der FC Bayern München muss vorerst erneut auf Abwehrspieler Hiroki Ito verzichten. Der Japaner hat einen Muskelfaserriss im rechten, hinteren Oberschenkel erlitten, wie der deutsche Fußball-Rekordmeister einen Tag vor dem Bundesliga-Klassiker bei Borussia Dortmund am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) mitteilte.

Ito hatte seit seinem Wechsel vom VfB Stuttgart zu den Bayern im Sommer 2024 schon mehrfach mit Verletzungen zu kämpfen. In der laufenden Saison bestritt der 26-Jährige bislang 15 Pflichtspiele für die Münchner - zehn davon in der Liga, gerade mal drei in der Champions League.