Vor Klassiker beim BVB: Bayern-Star erneut verletzt

Hiroki Ito wird dem FC Bayern München vorerst nicht zur Verfügung stehen - wieder einmal. Diesmal plagt den japanischen Defensivmann eine Oberschenkelverletzung.
AZ/ dpa |
Fällt erneut verletzt aus: Bayern-Verteidiger Hiroki Ito. (Archivbild)
Fällt erneut verletzt aus: Bayern-Verteidiger Hiroki Ito. (Archivbild) © Peter Kneffel/dpa

Der FC Bayern München muss vorerst erneut auf Abwehrspieler Hiroki Ito verzichten. Der Japaner hat einen Muskelfaserriss im rechten, hinteren Oberschenkel erlitten, wie der deutsche Fußball-Rekordmeister einen Tag vor dem Bundesliga-Klassiker bei Borussia Dortmund am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) mitteilte.

Ito hatte seit seinem Wechsel vom VfB Stuttgart zu den Bayern im Sommer 2024 schon mehrfach mit Verletzungen zu kämpfen. In der laufenden Saison bestritt der 26-Jährige bislang 15 Pflichtspiele für die Münchner - zehn davon in der Liga, gerade mal drei in der Champions League.

