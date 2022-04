Vor CL-Viertelfinale: Bayern-Gegner Villarreal verliert bei Levante

In wenigen Tagen reist der FC Bayern zu Villareal nach Spanien, im Estadio de la Cerámica findet das Hinspiel des Champions League-Viertelfinals statt. Während die Münchner am Wochenende siegten, patzten die Spanier in der Liga.

München - Am Mittwoch wird es für den FC Bayern wieder in der Champions-League ernst: Die Münchner treffen auf den FC Villarreal (21 Uhr/ DAZN und im AZ-Liveticker).

Während die Bayern den SC Freiburg 4:1 besiegten und voller Selbstvertrauen ins Hinspiel gehen können, geht Villareal mit einem Misserfolg in die Partie.

FC Bayern: Rückspiel gegen Villareal in der Allianz Arena

Die Mannschaft verlor am Samstag in der spanischen Primera División beim Tabellenvorletzten UD Levante mit 0:2 (0:0). Die Tore für den Gastgeber erzielte José Morales (59. Minute/90.+1). In der spanischen Fußball-Meisterschaft war es für Villarreal die neunte Saisonniederlage, im Kampf um die internationalen Startplätze ließ der Tabellensiebte drei Punkte liegen.

Das Hinspiel in der Königsklasse gegen den deutschen Rekordmeister findet am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr) in Spanien statt. Das Rückspiel in der Münchner Allianz-Arena steigt am 12. April (21.00 Uhr).