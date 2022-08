Von Bayern umworben: Laimer zurück im Leipziger Training

Der vom FC Bayern umworbene Konrad Laimer ist bei Pokalsieger RB Leipzig ins Mannschaftstraining zurückgekehrt und könnte im Duell gegen den 1. FC Union Berlin im Kader stehen. Der Club teilte am Mittwoch mit, dass der österreichische Fußball-Nationalspieler seine Sprunggelenksprobleme überstanden habe. Laimer fehlte deshalb in den beiden bisherigen Spielen der Bundesliga-Saison, in denen Leipzig in Stuttgart und gegen Köln nur Unentschieden spielte.

17. August 2022 - 12:24 Uhr | dpa

Leipzigs Spieler Konrad Laimer am Ball. © Jan Woitas/dpa/Archivbild