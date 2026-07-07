Vom Thronfolger zum Missverständnis beim FC Bayern: Nübel posiert schon im Besiktas-Schal in Istanbul

Alexander Nübel steht vor einem Wechsel vom FC Bayern zu Besiktas Istanbul. Es ist das Ende eines langen Missverständnisses.

Soll in den nächsten Tagen einen neuen Vertrag bei Besiktas Istanbul unterschreiben: Alexander Nübel.

Er kam als auserkorener Thronfolger von Manuel Neuer und geht nun sechs Jahre später als eines der größten Missverständnisse des vergangenen Jahrzehnts beim FC Bayern. Alexander Nübel. Nach zähen Verhandlungen (die AZ berichtete) ist am späten Montagabend der Durchbruch gelungen.

Nübel soll bei Besiktas bis 2029 unterschreiben

Nübel wird die Münchner verlassen und zu Besiktas Istanbul wechseln. "Er wird heute Abend um 19.45 Uhr nach Istanbul kommen, um die Gesundheitschecks und die Fertigstellung des Transferprozesses durchzuführen", teilte der Klub vom Bosporus am Dienstagnachmittag mit. Am Abend folgten die Bilder. Der Keeper posierte nach seiner Ankunft mit Besiktas-Schal. Nübel erhält in der Türkei einen Vertrag bis 2029.

Das Team um den deutschen Sportdirektor Eduard Graf soll den Keeper mit einem Stammplatz und laut "Sky" einem Nettojahresgehalt von über fünf Millionen Euro gelockt haben. Kostenpunkt: 6,5 Millionen Euro fixe Ablösesumme. Durch Bonuszahlungen kann sich das Gesamtpaket allerdings wohl noch auf bis zu 11,5 Millionen Euro erhöhen. Trotzdem ist klar: Zu den ursprünglich geforderten 20 Millionen Euro ist die Differenz groß. Doch die Türken sollen Sportvorstand Max Eberl laut "BILD" unter Druck gesetzt haben, bei einer ausbleibenden Einigung bis Montagabend mit dem Scheitern gedroht haben.

Er wird heute Abend um 19.45 Uhr nach Istanbul kommen, um die Gesundheitschecks und die Fertigstellung des Transferprozesses durchzuführen. Besiktas Istanbul

Nübel hätte zum Stimmungskiller werden können

Um zu verhindern, dass Nübel am 20. Juli beim Trainingsauftakt der Bayern aufschlägt und sich bis Ende August keine Transferlösung mehr findet, hat der Niederbayer wohl zugestimmt. Zwischenzeitlich war es nach AZ-Informationen ein realistisches Szenario, dass Nübel an der Säbener Straße aufkreuzt. Er hätte zum Stimmungskiller im Torwartteam werden können.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Spotify). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Spotify über den Consent-Anbieter verweigert

Gerade das Verhältnis zu Kapitän Manuel Neuer ist seit Jahren angespannt. Gleichzeitig hätte der Rekordmeister weiterhin für sein fürstliches Gehalt von bis zu elf Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen aufkommen müssen. Vor dem Hintergrund, dass das Gehaltsgefüge beim FC Bayern gesenkt werden soll, nicht gerade optimal.

Sein Verhältnis zu Alexander Nübel ist angespannt: Manuel Neuer. © IMAGO

Nübel sollte ursprünglich Thronfolger von Neuer werden

Um Nübel, der in seinen sechs Jahren nur vier (!) Bayern-Spiele absolvierte, von der Gehaltsliste zu bekommen, soll man nun die Differenz zum Besiktas-Gehalt als Abfindung bezahlen. Die Münchner wollen endgültig einen Schlussstrich unter das Kapitel Nübel ziehen. Als der junge Keeper 2020 ablösefrei an die Isar wechselte und dafür seinen Stammplatz bei Schalke 04 aufgab, legte ihm der damalige Sport-Boss Hasan Salihamidzic einen Karriereplan vor. Ohne Rücksprache mit Neuer sicherte er dem Torhüter mehrere Spiele in der Premierensaison zu.

Nübel sollte so zum Thronfolger aufgebaut werden. Dummerweise hatten Brazzo & Co. die Rechnung ohne Neuer und dessen enormen Ehrgeiz gemacht. Der Kapitän dachte überhaupt nicht daran, für den jungen Kronprinzen auf Spiele zu verzichten. Und auch Trainer Hansi Flick sah keinen Grund, Neuer hin und wieder auf die Bank zu setzen.

FC Bayern verlängerte 2024 vorzeitig mit Nübel

Am Saisonende entschieden sich beide Parteien für eine erste Leihe. In Monaco sammelte Nübel über zwei Jahre Spielpraxis. Weil Neuer aber seinen Vertrag Jahr für Jahr verlängerte, wurde Nübel direkt weiter zum VfB Stuttgart verliehen. Der Hintergedanke: Bis zum Karriereende von Neuer sollte Nübel woanders Spielpraxis sammeln. Auch deshalb verlängerte man im April 2024 seinen Vertrag vorzeitig bis 2029.

Bis zum Ende der vergangenen Saison an den VfB Stuttgart verliehen: Alexander Nübel. © IMAGO

"Wir sind sehr froh, dass wir uns mit Alexander Nübel auf eine langfristige Verlängerung unserer Zusammenarbeit geeinigt haben", erklärte Eberl damals – und würde das heute so sicher nicht mehr sagen. Bis zur erneuten Neuer-Verlängerung im Frühjahr hielt man sich die Hintertür Nübel auf, knallte sie dann aber öffentlichkeitswirksam zu.

Freund kündigte Nübel-Aus bereits an

"Wir hatten einen Austausch mit seinem Management und er weiß Bescheid, wie unsere Planungen sind", verkündete Sportdirektor Christoph Freund am Saisonende: "Wir gehen mit den Tormännern, die wir jetzt haben, in die neue Saison." Neben Neuer und Sven Ulreich ist das der neue Thronfolger Jonas Urbig – und nicht mehr Alexander Nübel.