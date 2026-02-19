Vom Krösus zum Sparfuchs: Das steckt hinter der neuen Transfer-Strategie des FC Bayern

Uli Hoeneß steigt auf die Transfer-Bremse: Der Ehrenpräsident des FC Bayern stellt klar, dass es im Sommer keine teuren Neuverpflichtungen geben wird und erklärt Bayerns Transfer-Plan. Ist das legendäre Festgeldkonto Geschichte?

Die fetten Transfer-Jahre sind beim FC Bayern offenbar erst einmal vorbei! Nachdem der Rekordmeister im vergangenen Sommer bereits freiwillig die Finger von den millionenschweren Verpflichtungen von Florian Wirtz (wechselte stattdessen für 125 Millionen zum FC Liverpool) und Nick Woltemade (für 90 Millionen nach Newcastle) gelassen und stattdessen mit Luis Díaz lediglich einen Neuzugang für Ablöse verpflichtet hat, wird es auch in diesem Jahr ruhig zugehen.

Gegenüber der "Bild" hat Ehrenpräsident Uli Hoeneß die Hoffnungen auf einen teuren Top-Transfer nun bereits im Winter gebremst. "Wir werden auch im Sommer auf dem Transfermarkt nicht die großen Töne spucken. Das Credo ist: Transfers dürfen nicht dazu führen, dass wir uns verschulden. Da gibt es für mich kein Pardon", sagte der 74-Jährige. Die Bayern werden vom Krösus zum Sparfuchs.

Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß. © Felix Hörhager/dpa

Macht Bayern in diesem Geschäftsjahr erstmals ein Minus?

Ein Grund dafür: Das legendäre Festgeldkonto ist bei weitem nicht mehr so üppig gefüllt, wie es einmal war. Laut einem Bericht der "Sport Bild" könnte sogar ein erstmaliges Minus im Geschäftsjahr drohen. 2024/2025 hatte der FC Bayern 978,3 Millionen Euro umgesetzt und dabei einen Jahresüberschuss nach Steuern von 27,1 Millionen Euro erzielt. Darin waren allerdings auch die Einnahmen aus der Klub-WM mit einberechnet – diese fallen heuer weg.

Hoeneß sieht sich in der Zurückhaltung auf dem Transfermarkt im vergangenen Jahr bestätigt. "Ich sehe es so: Gerade der FC Bayern hat in diesem Jahr bewiesen, dass wir die Zeichen der Zeit erkannt haben. In dem Moment, in dem wir gemerkt haben, dass unser Festgeldkonto immer kleiner wird, haben wir die Bremse reingehauen. Unsere Transferbilanz ist sehr ausgeglichen", so der Bayern-Patron, der im vergangenen Sommer mit dem Aufsichtsrat gar einen Transfer-Stopp verhängt hat.

Nach Müller und Sané: Mit Goretzka geht der nächste Top-Verdiener

Man sei vielmehr dabei, so Hoeneß, "den Kader zu verkleinern. Hätten wir alle Spieler verpflichtet, über die wir gesprochen haben, hätten wir heute kein Festgeldkonto mehr und für die Finanzierung Kredite aufnehmen müssen. Genau das war für uns der entscheidende Impuls, Nein zu sagen." Zwar habe man noch immer Reserven, so Hoeneß. "Aber ob das Festgeldkonto eine Renaissance erlebt, wissen wir erst mit Ablauf des Geschäftsjahres genau."

Spendenaufrufe zugunsten des Rekordmeisters sind aber freilich noch verfrüht, schließlich haben die Verantwortlichen schon erste Gegenmaßnahmen ergriffen. Mit Thomas Müller und Leroy Sané wurden im vergangenen Jahr bereits zwei Top-Verdiener abgegeben, der nächste folgt in diesem Jahr mit Leon Goretzka. Letzterer soll durch einen jungen Spieler ersetzt werden, der das Gehaltsbudget deutlich weniger belastet.

Kann der FC Bayern seine Leihspieler zu Geld machen?

Zudem haben die Bayern noch immer massig Spieler unter Vertrag, die im Klub keine Zukunft mehr haben und zu Geld gemacht werden können. Allen voran Joao Palhinha, der zu Tottenham Hotspur verliehen ist. Ziehen die Spurs die Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro, dürfen sich die Münchner über einen warmen Geldregen freuen.

Joao Palhinha ist aktuell an Tottenham Hotspur verliehen. Die Spurs haben zudem eine Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro. © IMAGO/Martin Dalton

Ebenfalls verliehen sind Sacha Boey (Galatasaray), Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Bryan Zaragoza (AS Rom) und Daniel Peretz (FC Southampton). Gut möglich, dass die Bayern den einen oder anderen Spieler im Sommer von der Gehaltsliste bekommt und zusätzlich noch ein paar Millionen in die Kassen des Rekordmeisters fließen.

Mit Blick auf Neuverpflichtungen besteht im Sommer ohnehin kein allzu großer Handlungsbedarf. Der aktuelle Kader ist sehr ausgewogen aufgestellt und hat die Qualität, auf internationalem Top-Niveau mitzuhalten. Aufgrund der Verlängerungen mit Dayot Upamecano und Serge Gnabry hat man auf wichtigen Positionen Planungssicherheit.

Auf diesen Positionen könnte sich beim FC Bayern etwas tun

Den großen Top-Transfer wird es im Sommer also nicht brauchen, ein bisserl was wird sich aber natürlich trotzdem tun. Auf Linksaußen hätten die Bayern gerne einen Backup für Dauerbrenner Díaz. Als potenzieller Kandidat wurde zuletzt immer wieder Shootingstar Said El Mala vom 1. FC Köln genannt.

Kölns Said El Mala (M.) kennt die beiden Bayern-Stars Lennart Karl (l.) und Tom Bischof aus der U21-Nationalmannschaft. © IMAGO/Maik Hölter

Auch die T-Frage ist noch immer offen. Der Vertrag von Manuel Neuer läuft im Sommer aus. Ob der Kapitän nochmal ein Jahr dran hängt, wird rund um seinen 40. Geburtstag Ende März entschieden. Bleibt Neuer, wird sich an der Konstellation mit Urbig als Nummer zwei nichts ändern. Beendet er seine Karriere, wird der bisherige Stellvertreter aller Voraussicht nach zum Stammkeeper befördert und es braucht eine neue Nummer zwei – am besten eine mit Erfahrung. Allzu teuer würde die aber auch nicht werden...