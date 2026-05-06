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Vom FC Bayern München zum HSV: Sie wäre die erste Frau in dieser Rolle in der Bundesliga

Bis zur Verkündung soll es nun nicht mehr lange dauern: Kathleen Krüger soll den Sportvorstand-Posten beim Hamburger SV übernehmen.
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Kathleen Krüger soll kurz einem Engagement auf dem Sportvorstand-Posten des HSV stehen. (Archivbild)
Kathleen Krüger soll kurz einem Engagement auf dem Sportvorstand-Posten des HSV stehen. (Archivbild) © Matthias Balk/dpa
Hamburg

Die bisherige Bayern-Funktionärin Kathleen Krüger soll nach Informationen des "Hamburger Abendblatts" in Kürze als neue Sportvorständin des Hamburger SV offiziell vorgestellt werden. Die 40 Jahre alte frühere Fußballerin werde einen Vierjahresvertrag bei dem Bundesligisten unterschreiben und zusammen mit Eric Huwer künftig das operative Geschäft des HSV führen. 

Vor einer Woche war durchgesickert, dass sich der Aufsichtsrat des Clubs für Krüger als Nachfolgerin von Stefan Kuntz entschieden habe. Bayern-Sportdirektor Christoph Freund hatte zuletzt bestätigt, dass Krüger Gespräche mit dem HSV führt. Die frühere Profifußballerin des FC Bayern München wäre die erste Frau in der Rolle als Sportvorstand in der Fußball-Bundesliga. Bei RB Leipzig ist seit Jahresbeginn die Schweizerin Tatjana Haenni Vorsitzende der Geschäftsführung.

Weiterhin auch HSV-Rolle für Costa

Seit der Trennung von Kuntz im Januar ist der Posten des Sportvorstands beim HSV nicht besetzt. Huwer und Sportdirektor Claus Costa übernahmen Aufgaben von Kuntz. Costa solle sich weiterhin um die Themen Kaderplanung und Transfers kümmern, hieß es nun. Krüger werde Sport-strategische Themen betreuen und Vorgesetzte von Costa sein. Beide hatten laut Bericht gemeinsam den Manager-Lehrgang des Deutschen Fußball-Bundes und der Deutschen Fußball Liga absolviert.

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