Vom FC Bayern ausgeliehen: Wechselwilliger HSV-Torwart weiter nicht im Teamtraining

Der HSV erlebt einen turbulenten Jahresauftakt. Nach dem Abschied vom populären Geschäftsführer sorgt nun ein Torwart für Schlagzeilen.
AZ/dpa |
Torwart Daniel Peretz will den Hamburger SV unbedingt verlassen. (Archivbild)
Torwart Daniel Peretz will den Hamburger SV unbedingt verlassen. (Archivbild)

Der wechselwillige Torwart Daniel Peretz hat beim Hamburger SV auch das zweite Teamtraining des neuen Jahres verpasst. Statt im Hamburger Schneetreiben mit seinen Mannschaftskollegen auf den Platz zu gehen, absolvierte der von Bayern München ausgeliehene Torhüter eine Einheit im Kraftraum.

Peretz (25) ist beim HSV nur die Nummer zwei hinter Daniel Heuer Fernandes und deshalb mit seiner Situation unzufrieden. Der Keeper strebt deshalb mit viel Nachdruck einen Vereinswechsel an und möchte zum FC Southampton nach England wechseln.

Der HSV dürfte Peretz aber nur dann ziehen lassen, wenn er adäquaten Ersatz findet. Zudem muss der FC Bayern, bei dem Peretz noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 besitzt, zustimmen.

