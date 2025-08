Am Montag stand das Öffentliche Training des FC Bayern an der Säbener Straße an. Vor allem Luis Díaz stand dabei im Fokus.

Sommerferien-Zeit in Bayern und dem Rest von Deutschland – das heißt auch: Öffentliches Training an der Säbener Straße. Am Montag ließ Vincent Kompany, der Cheftrainer des FC Bayern, alle interessierten Fans zum ersten Mal in dieser Vorbereitung zuschauen. Und trotz Regenwetters kamen viele Familien vorbei, um das Team um Harry Kane und Neuzugang Luis Díaz bei der Arbeit zu beobachten.

2400 Bayern-Fans sehen Díaz-Seitfallzieher

Insgesamt waren laut Bayern-Angaben 2400 Zuschauer da, was der zugelassenen Kapazitätsgrenze entsprach. Vor den Eingängen bildeten sich anfangs lange Schlangen, letztlich kamen aber alle Fans pünktlich rein. Bei der 75-minütigen Einheit mit einigen Spielformen stand Neuzugang Luis Díaz besonders im Fokus.

Zeigte einen spektakulären Seitfallzieher: Bayern-Star Luis Díaz. © IMAGO

Der Kolumbianer, der am Samstag gegen Lyon sein Debüt gegeben hatte, sorgte in einer Szene mit einem Seitfallzieher an die Latte für Begeisterung bei den Fans. Nach dem Training war Díaz’ Autogramm eines der begehrtesten überhaupt.

Nach dem Testspiel gegen Tottenham Hotspur am Donnerstag (18.30 Uhr) in der Allianz Arena gibt es in dieser Woche noch eine weitere Möglichkeit, die Bayern-Stars hautnah zu erleben. Am Samstag (10.30) findet ein weiteres öffentliches Training an der Säbener Straße statt.