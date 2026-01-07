VIP-Tickets für das Heimspiel des FC Bayern gegen Wolfsburg gewinnen
Hier mitmachen und gewinnen
Das erste Pflichtspiel des Rekordmeisters im Jahr 2026 steht an! Der FC Bayern empfängt am 11. Januar (17.30 Uhr, DAZN) den VfL Wolfsburg in der Allianz Arena.
Der Tabellenführer aus München ist in dieser Spielzeit in der Bundesliga noch ungeschlagen und möchte im neuen Jahr die Serie weiter ausbauen. Die Gäste aus Wolfsburg haben 26 Punkte weniger auf dem Konto als der deutsche Rekordmeister und belegen aktuell Rang 14.
Und das Beste ist: Mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, beim Kräftemessen zwischen Bayern und Wolfsburg in Fröttmaning live dabei sein, denn zusammen mit Paulaner verlost die Abendzeitung 1 x 2 VIP-Tickets sowie 6 x 2 Eintrittskarten der Kategorie 1 für dieses Spiel.
