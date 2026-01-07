VIP-Tickets für das Heimspiel des FC Bayern gegen Wolfsburg gewinnen

Für das Heimspiel des FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg verlosen Paulaner und die Abendzeitung 1 x 2 VIP-Tickets sowie 6 x 2 Tickets der Kategorie 1. Jetzt mitmachen und live in der Allianz Arena mitfiebern!

Sie können beim spannenden Heimspiel des FC Bayern live in der Allianz Arena dabei sein.

Hier mitmachen und gewinnen

Die Abendzeitung verlost zusammen mit Paulaner 1 x 2 VIP-Tickets sowie 6 x 2 Tickets in der Kategorie 1 für das Heimspiel des FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag, den 11. Januar (17.30 Uhr). Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

wie diesem teilnehmen. Lesen Sie darüber hinaus alle Artikel in voller Länge und mit deutlich weniger Werbung.

in voller Länge und mit deutlich Sie erhalten wöchentlich einen exklusiven Newsletter von der Chefredaktion.

von der Chefredaktion. Auf Sie wartet eine exklusive Vorteilswelt mit attraktiven Rabatten.

mit attraktiven Rabatten. Monatlich kündbar Jetzt für 1 Euro testen

und am Gewinnspiel teilnehmen Bereits Abonnent?

Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen! Die Teilnahme ist bis Freitag, 09.01., 12:00 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Das erste Pflichtspiel des Rekordmeisters im Jahr 2026 steht an! Der FC Bayern empfängt am 11. Januar (17.30 Uhr, DAZN) den VfL Wolfsburg in der Allianz Arena.

Der Tabellenführer aus München ist in dieser Spielzeit in der Bundesliga noch ungeschlagen und möchte im neuen Jahr die Serie weiter ausbauen. Die Gäste aus Wolfsburg haben 26 Punkte weniger auf dem Konto als der deutsche Rekordmeister und belegen aktuell Rang 14.

Und das Beste ist: Mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, beim Kräftemessen zwischen Bayern und Wolfsburg in Fröttmaning live dabei sein, denn zusammen mit Paulaner verlost die Abendzeitung 1 x 2 VIP-Tickets sowie 6 x 2 Eintrittskarten der Kategorie 1 für dieses Spiel.