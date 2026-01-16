VIP-Tickets für das Heimspiel des FC Bayern gegen Union Saint-Gilloise gewinnen
Hier mitmachen und gewinnen
Das erste Spiel in der Königsklasse im Jahr 2026 steht an! Am Mittwoch (21. Januar, 21 Uhr) empfängt der FC Bayern die Belgier Union Saint-Gilloise. Vor dem vorletzten Spieltag der Ligaphase belegen die Münchner mit 15 Punkten den zweiten Rang in der Tabelle. Das Team aus Saint-Gilles, das vor den Toren Brüssels beheimatet ist, hat neun Punkte weniger auf dem Konto und ist auf Platz 27.
Und das Beste ist: Mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, beim Kräftemessen zwischen den Bayern und Union Saint-Gilloise in Fröttmaning live dabei sein, denn zusammen mit Paulaner verlost die Abendzeitung 1 x 2 VIP-Tickets sowie 6 x 2 Eintrittskarten der Kategorie 1 für dieses Spiel.
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen