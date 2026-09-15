VIP-Tickets für das Heimspiel des FC Bayern gegen Union Berlin gewinnen
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Am Freitagabend (20.30 Uhr) ist der FC Bayern ein letztes Mal vor der Länderspielpause in der Bundesliga gefordert. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany trifft in der Allianz Arena auf Union Berlin.
Ein Sieg ist Pflicht, damit die Maß beim obligatorischen Besuch auf dem Oktoberfest schmeckt und man nicht den Anschluss auf die Tabellenspitze verliert. Das Beste ist: Sie, liebe AZ-Leser, können live und kostenlos dabei sein: Paulaner und die Abendzeitung verlosen zusammen 1 x 2 VIP-Tickets und 3 x 2 Tickets der Kategorie 1 für dieses Aufeinandertreffen.
Teilnahmebedingung: Zum Erhalt der Tickets benötigen Sie zwingend einen Account in der FC-Bayern-App, dort werden den Gewinnern die Karten zugewiesen. Eine Zusendung per PDF oder in Papierform ist durch die Umstellung des FCB-Ticketingsystems nicht mehr möglich.
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