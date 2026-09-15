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VIP-Tickets für das Heimspiel des FC Bayern gegen Union Berlin gewinnen

Für das Heimspiel des FC Bayern gegen Union Berlin verlosen Paulaner und die Abendzeitung 1 x 2 VIP-Tickets sowie 3 x 2 Tickets der Kategorie 1. Jetzt mitmachen und live in der Allianz Arena mitfiebern!
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Sie können beim spannenden Heimspiel des FC Bayern live in der Allianz Arena dabei sein.
Sie können beim spannenden Heimspiel des FC Bayern live in der Allianz Arena dabei sein. © Sports Press Photo /Imago

Hier mitmachen und gewinnen

AZ-Vorteilswelt Logo Gewinnspiel: FC Bayern gegen Union Berlin

Die Abendzeitung verlost zusammen mit Paulaner 1x 2 VIP-Tickets und 3x 2 Tickets in der Kategorie 1 für das Heimspiel des FC Bayern gegen Union Berlin am Freitag, 18. September (20.30 Uhr). 
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    Die Teilnahme ist bis Donnerstag, 17.09., 13:59 Uhr, möglich.
  • Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.
  • Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.
  • Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Am Freitagabend (20.30 Uhr) ist der FC Bayern ein letztes Mal vor der Länderspielpause in der Bundesliga gefordert. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany trifft in der Allianz Arena auf Union Berlin.

Ein Sieg ist Pflicht, damit die Maß beim obligatorischen Besuch auf dem Oktoberfest schmeckt und man nicht den Anschluss auf die Tabellenspitze verliert. Das Beste ist: Sie, liebe AZ-Leser, können live und kostenlos dabei sein: Paulaner und die Abendzeitung verlosen zusammen 1 x 2 VIP-Tickets und 3 x 2 Tickets der Kategorie 1 für dieses Aufeinandertreffen.

Teilnahmebedingung: Zum Erhalt der Tickets benötigen Sie zwingend einen Account in der FC-Bayern-App, dort werden den Gewinnern die Karten zugewiesen. Eine Zusendung per PDF oder in Papierform ist durch die Umstellung des FCB-Ticketingsystems nicht mehr möglich.

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