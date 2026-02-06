VIP-Tickets für das Heimspiel des FC Bayern gegen RB Leipzig gewinnen
Hier mitmachen und gewinnen
Es geht um den Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale! Am Mittwoch (11. Februar, 20.45 Uhr) empfängt der FC Bayern im letzten Pokal-Viertelfinale RB Leipzig in der Allianz Arena.
Die Münchner wollen nach ihrem Triumph 2020 endlich wieder das Finale in Berlin erreichen, in den vergangenen Jahren scheiterte der deutsche Rekordmeister spätestens im Viertelfinale. Die Gäste aus Leipzig gewannen in der Saison 2022/23 den Pokalwettbewerb.
Und das Beste ist: Mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, beim Kräftemessen zwischen den Bayern und Leipzig in Fröttmaning live dabei sein, denn zusammen mit Paulaner verlost die Abendzeitung 1 x 2 VIP-Tickets sowie 5 x 2 Eintrittskarten der Kategorie 1 für dieses Spiel.
- Themen:
- Vorteilswelt
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen