VIP-Tickets für das Heimspiel des FC Bayern gegen Mainz 05 gewinnen
Hier mitmachen und gewinnen
Das letzte Heimspiel des Jahres steht an! Der FC Bayern empfängt am 14. Dezember (17.30 Uhr, DAZN) den FSV Mainz 05 in der Allianz Arena.
Während der Tabellenführer aus München mit einem Sieg gegen die Rheinhessen in der Liga weiter ungeschlagen bleiben möchte, braucht Mainz die Punkte dringend im Abstiegskampf. Als Tabellenletzter beträgt der Abstand auf den Relegationsrang aktuell fünf Zähler.
Und das Beste ist: Mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, beim Kräftemessen zwischen Bayern und Mainz in Fröttmaning live dabei sein, denn zusammen mit Paulaner verlost die Abendzeitung 1 x 2 VIP-Tickets sowie 4 x 2 Eintrittskarten der Kategorie 1 für dieses Spiel.
