AZ-Plus
Gewinnspiel

VIP-Tickets für das Heimspiel des FC Bayern gegen Mainz 05 gewinnen

Für das Heimspiel des FC Bayern gegen Mainz verlosen Paulaner und die Abendzeitung 1 x 2 VIP-Tickets sowie 4 x 2 Tickets der Kategorie 1. Jetzt mitmachen und live in der Allianz Arena mitfiebern!
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Die Abendzeitung verlost Tickets für das Heimspiel gegen Mainz 05.
Die Abendzeitung verlost Tickets für das Heimspiel gegen Mainz 05. © IMAGO / Nico Herbertz

Hier mitmachen und gewinnen

AZ-Vorteilswelt Logo Gewinnspiel: FC Bayern vs. FSV Mainz 05

Die Abendzeitung verlost zusammen mit Paulaner 1 x 2 VIP-Tickets sowie 4 x 2 Tickets in der Kategorie 1 für das Heimspiel des FC Bayern gegen den 1. FSV Mainz 05 am Sonntag, den 14. Dezember (17.30 Uhr).
  • Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.
  • Lesen Sie darüber hinaus alle Artikel in voller Länge und mit deutlich weniger Werbung.
  • Sie erhalten wöchentlich einen exklusiven Newsletter von der Chefredaktion.
  • Auf Sie wartet eine exklusive Vorteilswelt mit attraktiven Rabatten.
  • Monatlich kündbar

Jetzt für 1 Euro testen
und am Gewinnspiel teilnehmen

Bereits Abonnent?
Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen!

    Die Teilnahme ist bis Freitag, 12.12., 12:00 Uhr, möglich.
  • Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.
  • Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.
  • Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Das letzte Heimspiel des Jahres steht an! Der FC Bayern empfängt am 14. Dezember (17.30 Uhr, DAZN) den FSV Mainz 05 in der Allianz Arena.

Während der Tabellenführer aus München mit einem Sieg gegen die Rheinhessen in der Liga weiter ungeschlagen bleiben möchte, braucht Mainz die Punkte dringend im Abstiegskampf. Als Tabellenletzter beträgt der Abstand auf den Relegationsrang aktuell fünf Zähler.

Und das Beste ist: Mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, beim Kräftemessen zwischen Bayern und Mainz in Fröttmaning live dabei sein, denn zusammen mit Paulaner verlost die Abendzeitung 1 x 2 VIP-Tickets sowie 4 x 2 Eintrittskarten der Kategorie 1 für dieses Spiel.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.