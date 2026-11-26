VIP-Tickets für das Heimspiel des FC Bayern gegen Hertha BSC gewinnen
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Flutlicht-Heimspiel für den FC Bayern im DFB-Pokal! Die Münchner treffen im Achtelfinale am 1. Dezember (20.45 Uhr) auf Zweitligist Hertha BSC in der Allianz Arena. In den ersten beiden Runden setzte sich der deutsche Rekordmeister bereits gegen zwei Gegner aus dem Fußballunterhaus durch: Auf ein 4:1 gegen den VfL Osnabrück, folgte ein 6:1 gegen den 1. FC Magdeburg.
Das Beste ist: Sie, liebe AZ-Leser, können live und kostenlos dabei sein: Die Telekom und die Abendzeitung verlosen zusammen 2 x 2 VIP-Tickets für dieses Aufeinandertreffen.
Noch mehr Sport gibt es übrigens mit der Option "MegaSport" der Telekom.
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