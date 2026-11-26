Für das Heimspiel des FC Bayern gegen Hertha BSC verlosen die Telekom und die Abendzeitung 2 x 2 VIP-Tickets. Jetzt mitmachen und live in der Allianz Arena mitfiebern!

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Die Abendzeitung verlost zusammen mit MagentaSport 2 x 2 VIP-Tickets für das DFB-Pokal-Heimspiel des FC Bayern gegen Hertha BSC am Mittwoch, den 1. Dezember (20.45 Uhr). Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

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Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Flutlicht-Heimspiel für den FC Bayern im DFB-Pokal! Die Münchner treffen im Achtelfinale am 1. Dezember (20.45 Uhr) auf Zweitligist Hertha BSC in der Allianz Arena. In den ersten beiden Runden setzte sich der deutsche Rekordmeister bereits gegen zwei Gegner aus dem Fußballunterhaus durch: Auf ein 4:1 gegen den VfL Osnabrück, folgte ein 6:1 gegen den 1. FC Magdeburg.

Das Beste ist: Sie, liebe AZ-Leser, können live und kostenlos dabei sein: Die Telekom und die Abendzeitung verlosen zusammen 2 x 2 VIP-Tickets für dieses Aufeinandertreffen.

Noch mehr Sport gibt es übrigens mit der Option "MegaSport" der Telekom.