VIP-Tickets für das Heimspiel des FC Bayern gegen die TSG Hoffenheim gewinnen
Hier mitmachen und gewinnen
Spitzenspiel in der Allianz Arena! Am Sonntagabend (17.30 Uhr, DAZN) empfängt Ligaprimus FC Bayern den Tabellendritten TSG 1899 Hoffenheim. Nach zwei sieglosen Partien in Folge ist der Vorsprung der Münchner auf Verfolger Borussia Dortmund bis auf sechs Zähler zusammengeschrumpft. Der BVB ist zusammen mit den Kraichgauern, die aktuell neun Punkte weniger als der Rekordmeister auf dem Konto haben, das beste Team der Rückrunde – mit jeweils drei Siegen aus drei Spielen.
Und das Beste ist: Mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, beim Kräftemessen zwischen den Bayern und Hoffenheim in Fröttmaning live dabei sein, denn zusammen mit Paulaner verlost die Abendzeitung 1 x 2 VIP-Tickets sowie 5 x 2 Eintrittskarten der Kategorie 1 für dieses Spiel.
