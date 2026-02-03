AZ-Plus
VIP-Tickets für das Heimspiel des FC Bayern gegen die TSG Hoffenheim gewinnen

Für das Heimspiel des FC Bayern gegen die TSG 1899 Hoffenheim verlosen Paulaner und die Abendzeitung 1 x 2 VIP-Tickets sowie 5 x 2 Tickets der Kategorie 1. Jetzt mitmachen und live in der Allianz Arena mitfiebern!
Sie können beim spannenden Heimspiel des FC Bayern live in der Allianz Arena dabei sein. © Sports Press Photo /Imago

Die Abendzeitung verlost zusammen mit Paulaner 1 x 2 VIP-Tickets sowie 5 x 2 Tickets in der Kategorie 1 für das Heimspiel des FC Bayern gegen die TSG Hoffenheim am Sonntag, den 8. Februar (17.30 Uhr).
    Die Teilnahme ist bis Donnerstag, 05.02., 14:00 Uhr, möglich.
  • Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.
  • Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.
  • Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Spitzenspiel in der Allianz Arena! Am Sonntagabend (17.30 Uhr, DAZN) empfängt Ligaprimus FC Bayern den Tabellendritten TSG 1899 Hoffenheim. Nach zwei sieglosen Partien in Folge ist der Vorsprung der Münchner auf Verfolger Borussia Dortmund bis auf sechs Zähler zusammengeschrumpft. Der BVB ist zusammen mit den Kraichgauern, die aktuell neun Punkte weniger als der Rekordmeister auf dem Konto haben, das beste Team der Rückrunde – mit jeweils drei Siegen aus drei Spielen.

Und das Beste ist: Mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, beim Kräftemessen zwischen den Bayern und Hoffenheim in Fröttmaning live dabei sein, denn zusammen mit Paulaner verlost die Abendzeitung 1 x 2 VIP-Tickets sowie 5 x 2 Eintrittskarten der Kategorie 1 für dieses Spiel.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.