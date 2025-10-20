VIP-Tickets für das Heimspiel des FC Bayern gegen den FC Brügge gewinnen

Für das Heimspiel des FC Bayern gegen den FC Brügge verlosen Paulaner und die Abendzeitung 1 x 2 VIP-Tickets sowie 5 x 2 Tickets der Kategorie 1. Jetzt mitmachen und live in der Allianz Arena mitfiebern!

Sie können beim spannenden Heimspiel des FC Bayern live in der Allianz Arena dabei sein.

Hier mitmachen und gewinnen

Die Abendzeitung verlost zusammen mit Paulaner 1 x 2 VIP-Tickets sowie 5 x 2 Eintrittskarten der Kategorie für das CL-Spiel des FC Bayern gegen den FC Brügge am Mittwoch, 22. Oktober (21 Uhr). Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

wie diesem teilnehmen. Lesen Sie darüber hinaus alle Artikel in voller Länge und mit deutlich weniger Werbung.

in voller Länge und mit deutlich Sie erhalten wöchentlich einen exklusiven Newsletter von der Chefredaktion.

von der Chefredaktion. Auf Sie wartet eine exklusive Vorteilswelt mit attraktiven Rabatten.

mit attraktiven Rabatten. Monatlich kündbar Jetzt für 1 Euro testen

und am Gewinnspiel teilnehmen Bereits Abonnent?

Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen! Die Teilnahme ist bis Dienstag, 21.10., 12:00 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Das zweite Heimspiel für den FC Bayern in der Ligaphase der Königsklasse steht an! Am Mittwoch (22. Oktober, 21 Uhr) empfangen die Münchner in der heimischen Allianz Arena den FC Brügge. Die Münchner führen die Tabelle mit zwei souveränen Siegen nach zwei Spieltagen an, zuletzt gab es einen 5:1-Auswärtssieg beim FC Pafos. Brügge liegt mit drei Punkten aktuell auf Platz 13. Auf den 4:1-Auftakterfolg gegen Monaco folgte eine 1:2-Pleite bei Atalanta Bergamo.

Und das Beste ist: Mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, beim Kräftemessen zwischen Bayern und Brügge in Fröttmaning live dabei sein, denn zusammen mit Paulaner verlost die Abendzeitung 1 x 2 VIP-Tickets sowie 5 x 2 Eintrittskarten der Kategorie 1 für dieses Spiel.