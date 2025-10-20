VIP-Tickets für das Heimspiel des FC Bayern gegen den FC Brügge gewinnen
Das zweite Heimspiel für den FC Bayern in der Ligaphase der Königsklasse steht an! Am Mittwoch (22. Oktober, 21 Uhr) empfangen die Münchner in der heimischen Allianz Arena den FC Brügge. Die Münchner führen die Tabelle mit zwei souveränen Siegen nach zwei Spieltagen an, zuletzt gab es einen 5:1-Auswärtssieg beim FC Pafos. Brügge liegt mit drei Punkten aktuell auf Platz 13. Auf den 4:1-Auftakterfolg gegen Monaco folgte eine 1:2-Pleite bei Atalanta Bergamo.
Und das Beste ist: Mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, beim Kräftemessen zwischen Bayern und Brügge in Fröttmaning live dabei sein, denn zusammen mit Paulaner verlost die Abendzeitung 1 x 2 VIP-Tickets sowie 5 x 2 Eintrittskarten der Kategorie 1 für dieses Spiel.
