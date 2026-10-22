VIP-Tickets für das Heimspiel des FC Bayern gegen den 1. FC Magdeburg gewinnen

Für das Heimspiel des FC Bayern gegen den 1. FC Magdeburg verlosen die Telekom und die Abendzeitung 3 x 2 VIP-Tickets. Jetzt mitmachen und live in der Allianz Arena mitfiebern!

Die Abendzeitung und die Telekom verlosen Tickets für das DFB-Pokal-Spiel des FC Bayern.

Hier mitmachen und gewinnen

Die Abendzeitung verlost zusammen mit MagentaSport 3 x 2 VIP-Tickets für das DFB-Pokal-Heimspiel des FC Bayern gegen den 1. FC Magdeburg am Mittwoch, den 28. Oktober (20.45 Uhr). Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

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Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen! Die Teilnahme ist bis Freitag, 23.10., 12:00 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Flutlicht-Heimspiel für den FC Bayern im DFB-Pokal! Die Münchner treffen in der zweiten Runde am 28. Oktober (20.45 Uhr) auf Zweitligist 1. FC Magdeburg in der Allianz Arena. In der ersten Runde setzte sich der deutsche Rekordmeister bereits gegen einen Gegner aus dem Fußballunterhaus durch: An der Bremerbrücke gewann das Team von Vincent Kompany mit 4:1 gegen den VfL Osnabrück. Magdeburg feierte einen souveränen 4:0-Erfolg bei Oberligist Bahlinger SC.

Das Beste ist: Sie, liebe AZ-Leser, können live und kostenlos dabei sein: Die Telekom und die Abendzeitung verlosen zusammen 3 x 2 VIP-Tickets für dieses Aufeinandertreffen.

Die ganze Welt des Live-Sports gibt's bei der Telekom übrigens mit der Option "MegaSport".