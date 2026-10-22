VIP-Tickets für das Heimspiel des FC Bayern gegen den 1. FC Magdeburg gewinnen
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Flutlicht-Heimspiel für den FC Bayern im DFB-Pokal! Die Münchner treffen in der zweiten Runde am 28. Oktober (20.45 Uhr) auf Zweitligist 1. FC Magdeburg in der Allianz Arena. In der ersten Runde setzte sich der deutsche Rekordmeister bereits gegen einen Gegner aus dem Fußballunterhaus durch: An der Bremerbrücke gewann das Team von Vincent Kompany mit 4:1 gegen den VfL Osnabrück. Magdeburg feierte einen souveränen 4:0-Erfolg bei Oberligist Bahlinger SC.
Das Beste ist: Sie, liebe AZ-Leser, können live und kostenlos dabei sein: Die Telekom und die Abendzeitung verlosen zusammen 3 x 2 VIP-Tickets für dieses Aufeinandertreffen.
Die ganze Welt des Live-Sports gibt's bei der Telekom übrigens mit der Option "MegaSport".
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