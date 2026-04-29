VIP-Tickets für das Heimspiel des FC Bayern gegen den 1. FC Heidenheim gewinnen

Für das Heimspiel des FC Bayern gegen den 1. FC Heidenheim verlosen Paulaner und die Abendzeitung 1 x 2 VIP-Tickets sowie 3 x 2 Tickets der Kategorie 1. Jetzt mitmachen und live in der Allianz Arena mitfiebern!

Du wolltest schon immer mal gegen Harry Kane, Joshua Kimmich und Co. spielen? Dann hast du jetzt die Chance: Denn Paulaner, der Sponsor des FC Bayern, sucht im Rahmen des Wettbewerbs "Match of Your Life" Talente, die gegen die Profis Münchner antreten. Teilnehmen können alle Männer ab 18 Jahren mit Wohnort in Deutschland. .

© paulaner

Hier mitmachen und gewinnen

Die Abendzeitung verlost zusammen mit Paulaner 1 x 2 VIP-Tickets sowie 3 x 2 Tickets in der Kategorie 1 für das Heimspiel des FC Bayern gegen den 1. FC Heidenheim am Samstag, den 2. Mai (15.30 Uhr). Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

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Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen! Die Teilnahme ist bis Donnerstag, 30.04., 14:00 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Und das Beste ist: Mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, die Bayern bereits am kommenden Wochenende live verfolgen. Denn zusammen mit Paulaner verlost die Abendzeitung verlost 1 x 2 VIP-Tickets 3 x 2 Eintrittskarten der Kategorie 1 für das Bundesliga-Heimspiel am Samstag (2. Mai, 15.30 Uhr) gegen 1. FC Heidenheim. Es ist das Duell Erster gegen Letzter. Während der FC Bayern bereits seit zwei Spieltagen als Deutscher Meister feststeht, kämpfen die Heidenheimer noch um den Klassenerhalt. Aktuell hat das Tabellenschlusslicht aus Baden-Württemberg bei noch drei ausstehenden Spielen vier Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.