VIP-Tickets für das Heimspiel des FC Bayern gegen den 1. FC Heidenheim gewinnen
Du wolltest schon immer mal gegen Harry Kane, Joshua Kimmich und Co. spielen? Dann hast du jetzt die Chance: Denn Paulaner, der Sponsor des FC Bayern, sucht im Rahmen des Wettbewerbs "Match of Your Life" Talente, die gegen die Profis Münchner antreten. Teilnehmen können alle Männer ab 18 Jahren mit Wohnort in Deutschland. Bewirb dich hier, setzte dich in einem mehrstufigen Auswahlprozess durch und gewinne ein Spiel gegen den FC Bayern.
Hier mitmachen und gewinnen
Und das Beste ist: Mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, die Bayern bereits am kommenden Wochenende live verfolgen. Denn zusammen mit Paulaner verlost die Abendzeitung verlost 1 x 2 VIP-Tickets 3 x 2 Eintrittskarten der Kategorie 1 für das Bundesliga-Heimspiel am Samstag (2. Mai, 15.30 Uhr) gegen 1. FC Heidenheim. Es ist das Duell Erster gegen Letzter. Während der FC Bayern bereits seit zwei Spieltagen als Deutscher Meister feststeht, kämpfen die Heidenheimer noch um den Klassenerhalt. Aktuell hat das Tabellenschlusslicht aus Baden-Württemberg bei noch drei ausstehenden Spielen vier Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.
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