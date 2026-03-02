VIP-Tickets für das Heimspiel des FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach gewinnen
Am Freitag steht in der Allianz Arena ein echter Klassiker der Bundesliga auf dem Programm, der FC Bayern empfängt Borussia Mönchengladbach (20.30 Uhr). Es wird das 116. Duell der beiden Teams in der höchsten deutschen Spielklasse sein. Während der Rekordmeister durch den Erfolg in Dortmund endgültig auf Kurs Titelverteidigung ist, feierten die Fohlen am Wochenende gegen Union Berlin den ersten Dreier nach sieben Spielen ohne Sieg.
Kurios: Die letzten Duelle zwischen Bayern und Gladbach endeten 1:0, 2:0 und 3:0. Bleibt die Serie bestehen? Finden Sie es heraus, denn mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, beim Kräftemessen zwischen dem FC Bayern und den Fohlen in Fröttmaning live dabei sein. Zusammen mit Paulaner verlost die Abendzeitung 1 x 2 VIP-Tickets sowie 4 x 2 Eintrittskarten der Kategorie 1 für dieses Spiel.
