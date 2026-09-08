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VIP-Tickets für das Heimspiel des FC Bayern gegen Bodö/Glimt gewinnen

Für das Heimspiel des FC Bayern gegen Bödo/Glimt verlosen Paulaner und die Abendzeitung 1 x 2 VIP-Tickets sowie 4 x 2 Tickets der Kategorie 1. Jetzt mitmachen und live in der Allianz Arena mitfiebern!
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Sie können beim spannenden Heimspiel des FC Bayern live in der Allianz Arena dabei sein.
Sie können beim spannenden Heimspiel des FC Bayern live in der Allianz Arena dabei sein. © Sports Press Photo /Imago

Hier mitmachen und gewinnen

AZ-Vorteilswelt Logo Gewinnspiel: FC Bayern gegen Bodö/Klimt

Die Abendzeitung verlost zusammen mit Paulaner 1 x 2 VIP und 4 x 2 Tickets in der Kategorie 1 für das Heimspiel des FC Bayern gegen Bodö/Klimt am Donnerstag, den 10. September August (21 Uhr). 
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    Die Teilnahme ist bis Mittwoch, 09.09., 15:00 Uhr, möglich.
  • Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.
  • Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.
  • Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Der Königsklassen-Auftakt steht bevor! Am ersten Spieltag der Ligaphase empfängt der FC Bayern am Donnerstagabend (10. September, 21 Uhr) FK Bodö/Glimt in der Allianz Arena. Der deutsche Rekordmeister möchte nach dem bitteren Halbfinal-Aus in der vergangenen Saison gegen den späteren Sieger Paris Saint-Germain in dieser Saison endlich wieder den Henkelpott nach München holen. Der Auftaktgegner aus Norwegen zählte in der vergangenen Spielzeit zu den Überraschungsteams: Bodö/Glimt warf in den Playoffs Vorjahresfinalist Inter Mailand aus dem Wettbewerb und scheiterte erst im Achtelfinale an Sporting Lissabon.

Und das Beste ist: Mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, beim Kräftemessen zwischen Bayern und Bodö/Glimt in Fröttmaning live dabei sein, denn zusammen mit Paulaner verlost die Abendzeitung 1 x 2 VIP-Tickets sowie 4 x 2 Eintrittskarten der Kategorie 1 für dieses Spiel.

Teilnahmebedingung: Zum Erhalt der Tickets benötigen Sie zwingend einen Account in der FC-Bayern-App, dort werden den Gewinnern die Karten zugewiesen. Eine Zusendung per PDF oder in Papierform ist durch die Umstellung des FCB-Ticketingsystems nicht mehr möglich.

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