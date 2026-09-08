VIP-Tickets für das Heimspiel des FC Bayern gegen Bodö/Glimt gewinnen
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Der Königsklassen-Auftakt steht bevor! Am ersten Spieltag der Ligaphase empfängt der FC Bayern am Donnerstagabend (10. September, 21 Uhr) FK Bodö/Glimt in der Allianz Arena. Der deutsche Rekordmeister möchte nach dem bitteren Halbfinal-Aus in der vergangenen Saison gegen den späteren Sieger Paris Saint-Germain in dieser Saison endlich wieder den Henkelpott nach München holen. Der Auftaktgegner aus Norwegen zählte in der vergangenen Spielzeit zu den Überraschungsteams: Bodö/Glimt warf in den Playoffs Vorjahresfinalist Inter Mailand aus dem Wettbewerb und scheiterte erst im Achtelfinale an Sporting Lissabon.
Und das Beste ist: Mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, beim Kräftemessen zwischen Bayern und Bodö/Glimt in Fröttmaning live dabei sein, denn zusammen mit Paulaner verlost die Abendzeitung 1 x 2 VIP-Tickets sowie 4 x 2 Eintrittskarten der Kategorie 1 für dieses Spiel.
Teilnahmebedingung: Zum Erhalt der Tickets benötigen Sie zwingend einen Account in der FC-Bayern-App, dort werden den Gewinnern die Karten zugewiesen. Eine Zusendung per PDF oder in Papierform ist durch die Umstellung des FCB-Ticketingsystems nicht mehr möglich.
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