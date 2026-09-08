VIP-Tickets für das Heimspiel des FC Bayern gegen Bodö/Glimt gewinnen

Für das Heimspiel des FC Bayern gegen Bödo/Glimt verlosen Paulaner und die Abendzeitung 1 x 2 VIP-Tickets sowie 4 x 2 Tickets der Kategorie 1. Jetzt mitmachen und live in der Allianz Arena mitfiebern!

Sie können beim spannenden Heimspiel des FC Bayern live in der Allianz Arena dabei sein.

Hier mitmachen und gewinnen

Die Abendzeitung verlost zusammen mit Paulaner 1 x 2 VIP und 4 x 2 Tickets in der Kategorie 1 für das Heimspiel des FC Bayern gegen Bodö/Klimt am Donnerstag, den 10. September August (21 Uhr). Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

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Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen! Die Teilnahme ist bis Mittwoch, 09.09., 15:00 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Der Königsklassen-Auftakt steht bevor! Am ersten Spieltag der Ligaphase empfängt der FC Bayern am Donnerstagabend (10. September, 21 Uhr) FK Bodö/Glimt in der Allianz Arena. Der deutsche Rekordmeister möchte nach dem bitteren Halbfinal-Aus in der vergangenen Saison gegen den späteren Sieger Paris Saint-Germain in dieser Saison endlich wieder den Henkelpott nach München holen. Der Auftaktgegner aus Norwegen zählte in der vergangenen Spielzeit zu den Überraschungsteams: Bodö/Glimt warf in den Playoffs Vorjahresfinalist Inter Mailand aus dem Wettbewerb und scheiterte erst im Achtelfinale an Sporting Lissabon.

Und das Beste ist: Mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, beim Kräftemessen zwischen Bayern und Bodö/Glimt in Fröttmaning live dabei sein, denn zusammen mit Paulaner verlost die Abendzeitung 1 x 2 VIP-Tickets sowie 4 x 2 Eintrittskarten der Kategorie 1 für dieses Spiel.

Teilnahmebedingung: Zum Erhalt der Tickets benötigen Sie zwingend einen Account in der FC-Bayern-App, dort werden den Gewinnern die Karten zugewiesen. Eine Zusendung per PDF oder in Papierform ist durch die Umstellung des FCB-Ticketingsystems nicht mehr möglich.