VIP-Tickets für das Heimspiel des FC Bayern gegen Augsburg gewinnen

Für das Heimspiel des FC Bayern gegen den FC Augsburg verlosen Paulaner und die Abendzeitung 1 x 2 VIP-Tickets sowie 4 x 2 Tickets der Kategorie 1. Jetzt mitmachen und live in der Allianz Arena mitfiebern!

Die Abendzeitung verlost Tickets für das Heimspiel gegen Augsburg am 24. Januar.

Die Abendzeitung verlost zusammen mit Paulaner 1 x 2 VIP-Tickets sowie 4 x 2 Tickets in der Kategorie 1 für das Heimspiel des FC Bayern gegen den FC Augsburg am Samstag, den 24. Januar (15.30 Uhr).

Das bayerische Derby steht an! Der FC Bayern empfängt am Samstagnachmittag (15.30 Uhr, Sky) den FC Augsburg in der Allianz Arena. Nach den deutlichen Siegen zum Jahresauftakt möchte der Tabellenführer aus München die Serie fortsetzen und in der Liga weiter ungeschlagen bleiben. Die Fuggerstädter hingegen brauchen dringend Punkte im Kampf gegen den Abstieg.

Und das Beste ist: Mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, beim Kräftemessen zwischen Bayern und Augsburg in Fröttmaning live dabei sein, denn zusammen mit Paulaner verlost die Abendzeitung 1 x 2 VIP-Tickets sowie 4 x 2 Eintrittskarten der Kategorie 1 für dieses Spiel.