VIP-Tickets für das Heimspiel des FC Bayern gegen Augsburg gewinnen
Hier mitmachen und gewinnen
Das bayerische Derby steht an! Der FC Bayern empfängt am Samstagnachmittag (15.30 Uhr, Sky) den FC Augsburg in der Allianz Arena. Nach den deutlichen Siegen zum Jahresauftakt möchte der Tabellenführer aus München die Serie fortsetzen und in der Liga weiter ungeschlagen bleiben. Die Fuggerstädter hingegen brauchen dringend Punkte im Kampf gegen den Abstieg.
Und das Beste ist: Mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, beim Kräftemessen zwischen Bayern und Augsburg in Fröttmaning live dabei sein, denn zusammen mit Paulaner verlost die Abendzeitung 1 x 2 VIP-Tickets sowie 4 x 2 Eintrittskarten der Kategorie 1 für dieses Spiel.
- Themen:
- Vorteilswelt
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen