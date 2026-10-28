Vincent Kompany aus Krankenhaus entlassen: FC Bayern gibt Diagnose bekannt

Bayern-Trainer Vincent Kompany hat laut Sportvorstand Max Eberl das Krankenhaus verlassen, auch eine Diagnose gibt es nun.

Gute Nachrichten vor dem Pokalduell des FC Bayern gegen den 1. FC Magdeburg. Cheftrainer Vincent Kompany hat das Krankenhaus verlassen. Das bestätigte Sportvorstand Max Eberl gegenüber der "ARD": "Es geht ihm ehrlicherweise den Umständen entsprechend jetzt schon sehr gut, würde ich jetzt nicht sagen, Aber gut: Er ist heute aus dem Krankenhaus entlassen worden. Das ist, glaube ich, die größte Nachricht und die schönste Nachricht für uns."

Kompany brach im Training zusammen

Vor zwei Wochen sagte der Körper des 40-Jährigen bereits: Stopp! Kompany litt unter einer Virusinfektion, coachte trotzdem noch das Spiel gegen den FC Arsenal und brach dann am Freitag beim Training der U23 zusammen.

Eberl konnte auch ein Update bezüglich der Diagnose geben: "Man hat gefunden, was es ist. Es ist eine Hirnhautreizung, die diesen Zwischenfall am letzten Freitag heraufbeschworen hat. Aber dass er nach Hause gehen durfte, dass er jetzt zu Hause die Reha machen kann – Reha heißt bei ihm Ruhe, Medikamente – da bin ich mir sehr sicher, dass er ganz bald wieder mit 100 Prozent am Rand steht."

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Eberl über Kompany: "Er wird alle Zeit bekommen"

Co-Trainer Aaron Danks ersetzt ihn auch beim Pokalspiel gegen den 1. FC Magdeburg. Wann aber wird Kompany wieder seine angestammte Position übernehmen? Eberl: "Wenn die Ärzte sagen, es geht wieder, dann bin ich mir sehr sicher, wird er auch sagen, dass es wieder geht. Aber er wird alle Zeit bekommen. Das haben wir immer gesagt, deswegen von Anfang an eben auch von Wochen gesprochen."

Man darf annehmen, dass Kompanys und Bayerns Ziel nach der Länderspielpause am 20. November das Heimspiel gegen den 1. FC Köln sein dürfte. Zuvor wird Danks das Team in den Partien gegen Magdeburg, Dortmund, bei Atlético Madrid (3. November) und in Mainz (7. November) coachen. Danach reisen die Spieler zu ihren Nationalteams. Kompany soll alle Zeit bekommen, um wieder fit zu werden.