Noel Aséko soll nach seiner Leihe zu Bayern zurückkehren. Was macht João Palhinha?

Eines ist schon jetzt sicher: Das Gedränge im Mittelfeld des FC Bayern wird auch in der kommenden Saison groß sein. Und das, obwohl Leon Goretzka den Klub nach acht Jahren ablösefrei verlässt. Am 31-Jährigen sollen Atlético Madrid, die AC Mailand und Bayer Leverkusen interessiert sein. Wie er sich wohl entscheidet? Besonders die englische Premier League soll Goretzka reizen.

Palhinha ohne Zukunft

Dort ist aktuell auch João Palhinha aktiv. Der 30-jährige Portugiese spielt noch bis Saisonende auf Leihbasis für Tottenham Hotspur, am 1. Juli kehrt Palhinha – Stand jetzt – zum FC Bayern zurück. Sein Vertrag läuft bis 2028. Doch unter Trainer Vincent Kompany hat Palhinha keine Perspektive, daher würden die Münchner den Sechser gern verkaufen. Palhinhas Marktwert liegt bei 25 Millionen Euro - also bei der Hälfte der Summe, die Bayern 2024 an den FC Fulham zahlte. Es droht ein dickes Minusgeschäft. Palhinha war ein Wunschspieler von Ex-Trainer Thomas Tuchel, ein Wunschspieler von Kompany ist er nicht. Und wie Tottenhams neuer Coach Igor Tudor (seit Samstag im Amt) bis Saisonende mit Palhinha plant, ist noch unklar.

Noel Aséko Nkili spielt in Hannover eine starke Saison. © IMAGO/Ayman Alahmed

Dafür könnte ein anderer verliehener Profi zum FC Bayern zurückkehren. Die Rede ist von Noel Aséko Nkili, der bis Sommer für Zweitligist Hannover 96 spielt und dort überzeugende Leistungen liefert. "Noel macht es richtig gut", sagte Sportdirektor Christoph Freund bei Sky: "Er hat sich richtig gut in die Mannschaft reingespielt, steigert sich von Spiel zu Spiel und ist auch immer wieder an Toren beteiligt." Aséko, so Freund weiter, bringe "Aggressivität und eine Note mit, die für uns sehr interessant ist. Wir werden ihn weiterhin intensiv verfolgen und sind mit ihm in Kontakt. Er ist ein sehr interessanter Spieler für uns."

Interne Optionen im Bayern-Mittelfeld

Aséko soll sich in der Sommer-Vorbereitung auf die neue Saison empfehlen, Coach Kompany ist mit seiner Entwicklung sehr zufrieden. Man habe fürs Mittelfeld "sehr, sehr interessante eigene Spieler bei uns oder auch verliehen", ergänzte Freund: "Die finale Kaderplanung wird im Mai und Juni passieren, aber es ist schön, dass wir da einige Kandidaten in den eigenen Reihen haben." Viel Neues im Zentrum.

Er verlässt Bayern ablösefrei: Leon Goretzka. © IMAGO/Noah Wedel

Es wird bei der Goretzka-Nachfolge also auf eine interne Lösung hinauslaufen. Hinter dem gesetzten Duo Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic hofft auch Tom Bischof auf mehr Spielzeit. Ob der auslaufende Vertrag von Raphael Guerreiro verlängert wird oder nicht, ist noch nicht geklärt. Konrad Laimer wird weiter als Rechtsverteidiger gebraucht. Heißt: Aséko darf sich Hoffnungen machen. Zwar verfügt Hannover über eine Kaufoption in Höhe von einer Million Euro, die die Niedersachsen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch ziehen werden. Allerdings hat sich Bayern ein Rückkaufrecht für 2,4 Millionen Euro gesichert.

Ein Schnäppchen für ein solches Talent.