Nick Woltemade wird beim VfB Stuttgart kommende Woche wieder ins Training einsteigen. Währenddessen haben die Mitarbeiter der Schwaben den FC Bayern für das erste Angebot veralbert.

Sowas erlebt man beim FC Bayern auch nicht alle Tage. Zuerst schiebt der VfB Stuttgart den Verhandlungen mit Nick Woltemade den Riegel vor, außer es kommt zu seinem Mega-Angebot. Und jetzt veräppeln die Mitarbeiter der Schwaben auch noch den Rekordmeister für das erste Angebot. Beim Mitarbeiter-Kick des DFB-Pokalsiegers lief ein Team unter dem kuriosen Namen "40 Mio. Ratenzahlung" auf.

FC Bayern ist sich mit Woltemade längst einig

Hintergrund: Die Bayern-Bosse wollten für Woltemade zunächst 40 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen zahlen. Die Grundablöse sollte dabei in vier Raten mit je zehn Millionen Euro beglichen werden. Die Offerte schmetterte bei der Chefetage um Vorstandschef Alexander Wehrle ab. Dafür gab es nun nochmal von den Mitarbeitern den Seitenhieb in Richtung der Münchner.

Was da wohl Ehrenpräsident Uli Hoeneß dazu sagen würde? Klar ist: Aktuell sieht man beim FC Bayern weiterhin eine gute Chance, den Stürmer zu verpflichten. Immerhin ist man sich mit der Spielerseite längst einig, Woltemade will unbedingt an die Isar wechseln. Nicht nur, weil dort sein DFB-Kumpel Aleksandar Pavlovic spielt.

Stellt sich beim Woltemade-Poker bisher quer: Stuttgart-Boss Alexander Wehrle. © IMAGO

Woltemade wird kommende Woche am Tegernsee aufkreuzen

Zur Wahrheit gehört allerdings auch: Laut AZ-Informationen haben sich die Bayern-Bosse vorerst aus dem Poker zurückgezogen, beobachten die Entwicklungen. Deshalb wird der 23-Jährige auch kommende Woche erstmal mit dem VfB in die Sommervorbereitung am Tegernsee einsteigen.