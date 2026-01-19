Verwirrung um Neuer-Verlängerung: So steht es um die Zukunft des Bayern-Keepers

Der Vertrag von Manuel Neuer beim FC Bayern läuft im Sommer aus. Laut Max Eberl will man sich mit der Entscheidung über eine Verlängerung noch Zeit lassen – womöglich sogar bis zum Ende der Saison.

Wann geht der Kapitän von Bord? Manuel Neuer ist einer von sechs Spielern, deren Vertrag beim FC Bayern Ende Juni ausläuft. Noch ist unklar, ob der mehrfache Welttorhüter noch ein Jahr dranhängt oder er seine Laufbahn im Sommer beendet. Die Entscheidung darüber solle erst nach seinem 40. Geburtstag fallen, kündigte Neuer an. Den feiert er am 27. März, passenderweise während der Länderspielpause. Zeit für Gespräche wäre also da.

Bei den Bayern gibt man sich in der Causa Neuer betont gelassen. Auch deshalb, weil mit Blick auf die Nachfolgeregelung kein Grund zur Panik besteht – unabhängig davon, ob der Platzhirsch weitermacht oder nicht. Mit Jonas Urbig, der Neuer seit seiner Verpflichtung vor einem Jahr vom 1. FC Köln insgesamt 17 Mal vertreten und dabei stets zuverlässige Leistungen gezeigt hat, sieht man sich beim Rekordmeister in jedem Fall gut aufgestellt.

Wann fällt die Entscheidung über die Zukunft von Manuel Neuer?

Und so könnte es sein, dass die Entscheidung über die Neuer-Zukunft tatsächlich erst gegen Ende dieser Saison fällt. Dies deutete Sportvorstand Max Eberl nun gegenüber der "Bild" an. Manu wird im März 40 Jahre", sagte Eberl über Neuer. "Was nicht heißt, dass wir einen Tag später den Vertrag verlängern." Teilweise wären Aussagen zuletzt auch missinterpretiert worden.

"Was Manu geleistet hat oder aktuell leistet, ist wirklich Weltklasse." Irgendwann sei ein Körper vielleicht nicht mehr so bereit für Profifußball, diesen Anschein mache der Keeper derzeit aber nicht. Dennoch wolle man sich "ganz entspannt Zeit lassen" und sich "zum Ende der Saison, April, Mai" hinsetzen und miteinander sprechen. Bisher sei das nicht passiert. Den Kontrakt des Ex-Nationaltorwarts bis 2026 zu verlängern, sei "genau die richtige Entscheidung" gewesen, meinte Eberl rückblickend. Nun müsse man einfach mal abwarten, was passiert.

Bayerns Sportvorstand Max Eberl. © IMAGO

Manuel Neuer müsste beim Gehalt wohl Abstriche machen

Im Falle einer Verlängerung müsste Neuer aber wohl Abstriche beim Gehalt machen. Der 39-Jährige gehört mit einem jährlichen Salär von geschätzten 20 Millionen Euro zu den Top-Verdienern des Kaders. Der Rekordmeister hat sich jedoch schon länger zum Ziel gesetzt, seine Gehaltskosten zu senken. Will er noch ein Jahr dranhängen, müsste er dem Verein finanziell also entgegenkommen.

Harry Kane lobt Manuel Neuer: "Er ist unglaublich"

Dass er sportlich auf absolutem Top-Niveau auch im gehobenen Fußballer-Alter noch mithalten kann, zeigte der gebürtige Gelsenkirchener erst am vergangenen Samstag im Spitzenspiel bei RB Leipzig (5:1), als er gleich mehrere Gegentreffer mit Weltklasse-Paraden vereitelte und sich zu Recht die AZ-Note 1 verdiente. "Er hat uns im Spiel gehalten, ist der Matchwinner", schwärmte Torjäger Harry Kane nach der Partie vom Keeper: "Wir sind froh, dass wir ihn haben. Er ist unglaublich, er ist ein Vorbild."

Vertrag läuft aus: Was sagt Manuel Neuer zu seiner Zukunft?

Neuer selbst hält sich bezüglich seiner Zukunft bislang noch bedeckt. "Es geht wirklich dann auch um den Moment, um zu sagen, okay, wie geht es meinem Körper? Was macht die Gesundheit? Macht es Sinn, weiterzumachen?", sagte der Weltmeister von 2014 im Dezember: "Und diese Entscheidung, die muss ich noch ein bisschen herauszögern." Umso besser, dass man das bei den Bayern genauso sieht.