Vertragscoup oder Rekord-Abgang? Das sagt Eberl zu Olise

Der FC Bayern will Michael Olise länger an sich binden und einen Wechsel seines Topstars verhindern. Aber wie wahrscheinlich ist das? Das wurde der Sportvorstand gefragt.

Augsburg

Was ist wahrscheinlicher: eine Vertragsverlängerung über das Jahr 2029 hinaus oder ein Abgang von Michael Olise für 250 Millionen Euro oder mehr? Auf diese Frage wollte Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl vor dem Auswärtsspiel des deutschen Fußball-Rekordmeisters beim FC Augsburg nicht konkret antworten.

"Also, in eine Glaskugel kann ich ja nicht gucken, weil der Spieler hat ja auch noch ein Mitspracherecht", sagte der Ex-Profi bei DAZN. Als die Moderatorin nachhakte, ob also die Vertragsverlängerung von beiden Optionen das realistischere Szenario sei, antwortete Eberl: "Das ist unser Wunsch. Aber wie gesagt, es gibt da ja noch eine dritte Partei."

"Das ist fast schon unheimlich"

Olise steht bei den Bayern noch bis Ende Juni 2029 unter Vertrag. Aufgrund seiner herausragenden Leistungen hat der französische Nationalspieler das Interesse von internationalen Topclubs wie Real Madrid geweckt, die dem Vernehmen nach für einen Transfer ganz tief in die Tasche greifen würden. Medien spekulierten zuletzt von einer möglichen Ablöse von 200 Millionen Euro und mehr für den 24 Jahre alten Offensivspieler.

Die Bayern wollen ihren Leistungsträger noch länger an den Club zu binden. Doch Eberl gab zu, dass es "noch gar keine Gespräche gegeben" habe. Mindestens bis 2029 habe man den Weltklassespieler Olise in den eigenen Reihen, sagte der Sportvorstand, und dieser sei "immer noch nicht am Ende" seiner Entwicklung. "Das ist schon fast unheimlich", meinte Eberl.