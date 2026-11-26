Der FC Bayern verliert in der Champions League bei Lille. Nach der Partie kritisiert Ersatzkapitän Joshua Kimmich die Bayern-Bosse für den Umgang mit Jamal Musiala scharf.

Kurz vor Ende der Partie war es soweit. In der 76. Minute wurde Jamal Musiala zusammen mit Luis Díaz und Tim Binder eingewechselt. Das Debüt für den Offensivspieler des FC Bayern in der Champions League. Eines ohne Erfolg. Denn die 1:2-Pleite am Mittwochabend bei der OSC Lille konnte er nicht abwenden. So ging es für Musiala mit gesenkter Miene in den Mannschaftsbus in Richtung Bankett.

Eberl kommentiert Musiala-Statement des FC Bayern

Wenngleich der 23-Jährige in der Mixed-Zone des Stade Pierre-Mauroy nicht stehenblieb, wurde seine Person zum Thema. Konkret: seine Krankheit (neurologische Dysfunktion) und der Umgang damit. Wenige Stunden vor dem Spiel hatte der Klub ein Statement veröffentlicht, nachdem es am Dienstag zum Gipfel zwischen den Bayern und der Musiala-Seite am Vereinsgelände kam.

Wir wollten damit einfach zeigen, dass es ein Miteinander ist. Max Eberl

"Musiala erhält auf seinem Weg zurück die volle Unterstützung", heißt es darin. "Wir wollten damit einfach zeigen, dass es ein Miteinander ist", kommentierte Sportvorstand Max Eberl das Schreiben des FC Bayern. Zuvor hatten die Granden Uli Hoeneß, Jan-Christian Dreesen und Karl-Heinz Rummenigge das XXL-Gehalt von Musiala, das rund 25 Millionen Euro pro Jahr betragen soll, in Anbetracht der Krankheit infrage gestellt.

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Kimmich hält Kritik-Monolog in Lille

Ruhe scheint bei den Bayern nach dem Statement am Mittwoch aber weiter nicht einzukehren. Im Gegenteil. Der Fall Musiala bewegt, er spaltet den Verein. Ersatzkapitän Joshua Kimmich hielt in Lille einen mehrminütigen Monolog, in dem er die Kommunikation der Bosse in den vergangenen Tagen scharf kritisierte. "Generell muss man die Situation aus verschiedenen Perspektiven betrachten", holte der Mittelfeldspieler aus: "Ich habe Verständnis dafür, dass es für den Verein keine einfache Situation ist."

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Es folgten emotionale Worte der Solidarität für Musiala und gegen die Chefetage des FCB. "Ich verstehe die Art und Weise, wie man das in der Öffentlichkeit kommuniziert, nicht", so Kimmich: "Das darf niemals passieren, dass das auf dem Rücken eines Spielers ausgetragen wird. Natürlich ist der Verein immer das Höchste und auch größer als der Spieler, aber nicht größer als der Mensch."

Bekam in Lille von Trainer Vincent Kompany Einsatzminuten: Jamal Musiala. © IMAGO

Kimmich: "Das ist nicht Bayern-like"

Damit nicht genug. Kimmich betitelte die Kommunikation von Hoeneß, Dreesen und Rummenigge als nicht "Bayern-like". "Das ist ein absolutes No-Go, vor allem in der aktuellen Phase", meinte er: "Das war natürlich etwas, das in der Form nicht passieren darf und völlig unverständlich ist." Laut dem Bayern-Spieler hätte man die Thematik von Beginn an nicht an die Öffentlichkeit tragen dürfen.

Das ist etwas, das man am Tisch mit Jamals Beratern besprechen sollte. Joshua Kimmich

Er selbst habe das bereits intern angesprochen, musste es aber offenbar nochmal gegenüber den Reportern loswerden. So berichtete Kimmich auch davon, dass er sich das Gespräch zwischen der Spielerseite und dem Verein schon früher gewünscht hätte. "Das ist etwas, das man am Tisch mit Jamals Beratern besprechen sollte", betonte Kimmich: "Ich denke, da ist die Seite auch offen."

Neben Präsident Herbert Hainer (links): Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge. © IMAGO

Musiala möchte wohl Maximum aus sich herausholen

Musiala selbst zeigt sich von all dem offenbar weitgehend unbeeindruckt. "Ich habe bei ihm das Gefühl, dass er nicht mitbekommt, was draußen los ist", meinte Kimmich: "Ich erlebe ihn jeden Tag und sehe, wie hart er arbeitet. Er hat keine Probleme, weil er unprofessionell ist. Er möchte das Maximum aus sich herausholen und ich hoffe, dass er spürt, dass wir alle hinter ihm stehen."

Kimmich ist überzeugt, dass Musiala zu alter Stärke finden kann, meint aber auch: "Man sollte nicht auf Wunder hoffen." Denn klar ist ihm auch: Einfach wird es für die Nummer 10 nicht.