Verrückte Tattoo-Wette beim DFB: Der WM-Pakt zwischen Trainer Nagelsmann und David Raum

Top, die Wette gilt: Wenn Deutschland den WM-Titel holen sollte, wollen sich Julian Nagelsmann und David Raum gemeinsam ein Tattoo stechen lassen. Eine Sorge des Bundestrainers wird zerstreut.

Fußball-Nationalspieler David Raum hat Bundestrainer Julian Nagelsmann hinsichtlich einer gemeinsamen WM-Wette beruhigt. Für den Fall, dass Deutschland in diesem Sommer beim Turnier in Kanada, Mexiko und den USA Weltmeister werden sollte, wollen sich beide ein gemeinsames Tattoo stechen lassen.

Bei der Nominierung des WM-Kaders hatte Nagelsmann in einem Video über Raum geäußert. "David, die meiste Angst macht mir unser gemeinsames Tattoo beim WM-Titel, muss ich sagen. Aber nicht, weil ich Angst habe vor Tattoo-Stechen. Sondern weil ich glaube, dass wir bei dir keinen Platz mehr finden."

"Hat sich selbst ein Bein gestellt"

Diese Sorge teilt der 28-jährige Raum, dessen Körper von oben bis unten mit Tattoos übersät ist, nicht. "Nee, nee, nee. Man findet immer eine freie Stelle", sagte der Außenverteidiger von RB Leipzig im Trainingslager des deutschen WM-Kaders in Herzogenaurach.

Er habe sich mit dem Bundestrainer allerdings noch nicht über das Motiv ausgetauscht, wie der 36-malige Nationalspieler verriet. "Er hat sich jetzt aber mit der Aussage selbst ein Bein gestellt, weil er jetzt nicht drumherum kommt, wenn wir den Weltmeistertitel wirklich ziehen", sagte Raum zu Nagelsmann.

"Für mich ist es wirklich fein, wenn wir das machen sollten. Meinetwegen darf er sich auch das Motiv aussuchen. Aber ich will auf jeden Fall dabei sein, wenn er da sein Tattoo kriegt", sagte Raum. Das WM-Finale findet am 19. Juli in East Rutherford bei New York statt.