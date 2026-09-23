"Verjüngungskurs der Vereinsführung": Wechsel im Präsidium des FC Bayern

Walter Mennekes legt sein Amt als 2. Vizepräsident beim FC Bayern nieder. Sein Nachfolger steht bereits fest, muss bei der Jahreshauptversammlung von den Mitgliedern aber bestätigt werden.

Der langjährige Geschäftsführer der Basketballer des FC Bayern, Marko Pesic, soll zukünftig Teil des Präsidiums der Münchner sein.

Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, ernannte das aktuelle Präsidium um Präsident Herbert Hainer den 49-Jährigen zum Nachfolger des 2. Vizepräsidenten Walter Mennekes, der sein Amt zum 20. November niederlegen will. Die Nominierung muss auf der Jahreshauptversammlung am 21. November durch die Mitglieder bestätigt werden.

Pesic "verkörpert neue Impulse genauso wie bewährte Wege zu den größten Erfolgen"

Mit Pesic, der wie Mennekes für die Sportabteilungen des Vereins verantwortlich sein soll, setze man "den Verjüngungskurs der Vereinsführung fort", sagte Hainer in der Vereinsmitteilung: "Marko kennt den FC Bayern aus seinen vielen Jahren in der Leitung unserer Basketballer. Er weiß, um was es in diesem Verein geht, und er verkörpert neue Impulse genauso wie bewährte Wege zu den größten Erfolgen."

Wird Ehrenmitglied des FC Bayern: Der langjährige Basketball-Boss Marko Pesic. © IMAGO

Der frühere Basketball-Nationalspieler Pesic war zur Saison 2011/12 zu den Bayern-Basketballern gekommen und hatte die Abteilung bis zu seinem Abschied im vergangenen Jahr geführt.

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"Ich durfte fast 15 Jahre lang Verantwortung für den Basketball beim FC Bayern tragen und habe in dieser Zeit sehr viel über diesen Verein, seine Menschen und seine Kultur gelernt", sagte er nun: "Diese Erfahrung und meine ganze Leidenschaft möchte ich für diesen außergewöhnlichen Verein einbringen."