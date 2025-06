Der FC Bayern sucht verzweifelt nach einem neuen Flügelstürmer. Sportvorstand Max Eberl hat mehrere Namen auf der Liste, doch bislang blieb der Erfolg aus. Der Druck wächst.

Vergangene Woche sattelte Max Eberl auf. Der Sportvorstand des FC Bayern verließ die Ranch in Orlando, um sich im knapp 8000 Kilometer entfernten München auf die Suche nach einem Flügelflitzer zu machen. Einer, der Tempo und Dribbelstärke mitbringt.

Die Belohnung, die Eberl dem Mister X in Aussicht stellt: ein langfristiger Vertrag und ein nicht allzu schlechtes Gehalt. Klingt verlockend – ist es aber wohl nicht. Bisher wirft der 51-Jährige sein Lasso vergebens aus. Einen Deal konnte er noch nicht festzurren. Wunschspieler Nico Williams will trotz eines verbesserten Angebots weiterhin zum FC Barcelona.

BVB-Boss Kehl über Gittens-Gerüchte: "Ich habe derzeit mit Eberl keinen Kontakt"

Mit Jamie Gittens befindet man sich im Austausch, aber Chelsea war sich ursprünglich schon einig mit dem Youngster. Auch hat man laut BVB-Boss Sebastian Kehl noch keine Gespräche mit den Münchnern aufgenommen. "Ich habe derzeit mit Eberl keinen Kontakt, aber sonst gleichwohl einen sehr guten", sagte der 45-Jährige, als er auf die Personalie angesprochen wurde: "Trotzdem gibt es im Moment zu dem Thema nichts zu sagen." Klare Worte von Kehl.

Von Rafael Leão sind nicht alle Bayern-Bosse überzeugt. © IMAGO

Anders sieht Bayerns Situation bei Rafael Leão aus, da herrscht komplette Funkstille. Und das, obwohl der Portugiese von der AC Mailand wohl am einfachsten zu bekommen wäre. Es gibt allerdings Gegenstimmen aus dem Verein. Konkret soll es Zweifel geben, ob Leão das Bayern-Gen in sich trägt. Ihm wird zu viel Ego vorgeworfen.

Bleibt noch Bradley Barcola auf der Eberl-Liste. Doch auch hier dürfte sich ein Transfer schwer gestalten. Paris Saint-Germain ist nicht bereit, den Flügelstürmer abzugeben, man plant weiter fest mit ihm.

Erweiterte Bayern-Optionen: Gakpo, Diaz und Martinelli

Was also nun, Herr Eberl? Klar ist: Laut AZ-Information ist der Transferdruck auf ihn so hoch wie nie. Der Sportvorstand muss endlich liefern. Seine Scoutingabteilung unterstützt ihn deshalb weiter mit neuen Namen. Neben Cody Gakpo soll man laut der "Bild" über Luiz Diaz (beide FC Liverpool) nachdenken. Auch über Arsenals Gabriel Martinelli macht man sich an der Säbener Straße wohl Gedanken. Konkret wurde es allerdings noch nicht.

Eine von vielen Optionen für den FC Bayern: Liverpools Luis Diaz. © IMAGO

Bedeutet: Es droht eine ähnlich zähe Suche wie vor einem Jahr. Nur, dass es eben nicht mehr die Trainerposition, sondern der verflixte Flügel ist. Ob Eberl dabei am Ende auch diesmal noch einen "Glücksgriff", wie er Coach Vincent Kompany betitelt, tätigen kann?