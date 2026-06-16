Vereinsmuseum wird umgebaut: FC Bayern lässt schonmal Platz für den nächsten Champions-League-Titel frei

Bis Herbst wird das Vereinsmuseum des FC Bayern umgebaut. Der Klub lässt schonmal ein Plätzchen für den siebten Titel in der Champions League frei.

Der FC Bayern rüstet nicht nur seinen Kader – Nathaniel Brown und Ismael Saibiri – sollen kommen, für die neue Saison auf. Auch in der Allianz Arena hat sich in den vergangenen Wochen einiges getan. Das Vereinsmuseum wird umgestaltet. 250 Quadratmeter größer als bisher ist die neue Ausstellungsfläche. Auch wenn es sich noch in der letzten Umbauphase befindet, erinnert es schon jetzt an einen gigantischen Trophäenschrank.

FC Bayern kaufte Titel-Exponate für fünfstellige Summe

Die 83 (!) Pokale wurden neu angeordnet. Die Meisterschalen und DFB-Pokale, alles Exponate, die die Münchner für eine fünfstellige Summe kaufen mussten, wurden zu einer Allee aufgestellt. Auch die anderen Ausstellungsbereiche haben sich bereits verändert. Die Texttafeln wurden verkleinert, an die TikTok-Generation mit einer kurzen Aufmerksamkeitsspanne angepasst.

Die Vereinsgeschichte ist nun, auch ohne die Texte zu lesen, atmosphärisch erlebbar. Das Café Gisela, in dem der Klub 1900 gegründet wurde, wurde in einer der Kojen nachgebaut. Auch ein Raum für Schulklassen ist bereits fertig umgestaltet. Hier will der Verein nicht nur die Kinder zu Bayern-Fans erziehen, sondern mit seinen Programmen auch Werte vermitteln.

Erstellt nach dem Style eines Cafés im Jahr 1900: Der Abteil über die Anfänge der Vereinsgeschichte des FC Bayern. © FC Bayern

Vereinsmuseum wird staatlich nicht subventioniert

Alles ist aber noch nicht fertig. Erst im Herbst sollen die Umbauarbeiten beendet sein. Ganz schließen kommt für die Münchner dennoch nicht in Frage: Weil man ein wirtschaftlich arbeitender Bereich mit einem positiven Ergebnis bleiben will und keine staatlichen Subventionen bekommt, passiert der Umbau weitgehend während des laufenden Betriebs.

Aktuell arbeitet man noch an der Hall of Fame. An dem Weg, der ein bisschen an die eingravierten Sterne in Hollywood erinnert, werden die 18 bedeutendsten Spieler der Vereinsgeschichte, darunter Uli Hoeneß und Bastian Schweinsteiger, geehrt. Wie die AZ erfuhr, sollen weitere Sterne dazukommen. Gleichzeitig sollen alle Champions-League-Pokale (früher Europapokal der Landesmeister) an einen Fleck wandern.

Pokale um Pokale: Das Vereinsmuseum des FC Bayern gleicht einem gigantischen Trophäenschrank. © FC Bayern

FC Bayern lässt Platz für Champions-League-Titel

Für einen siebten Henkelpott lässt man gleich ein Plätzchen frei, weiß die AZ. Ein Auftrag für Trainer Vincent Kompany für die kommende Saison? Klar ist: Einer seiner Errungenschaften wird bald schon ein Plätzchen im Museum bekommen. Der Torrekord aus der zurückliegenden Saison von 122 Treffern in der Bundesliga soll festgehalten werden.

Man erhofft sich nicht zuletzt durch die Umbaumaßnahmen, noch mehr Fans in die Hallen zu bringen. Und den Zuschauerrekord aus der Saison 2024/25 zu brechen. Damals kamen über 520.000 Zuschauer ins Vereinsmuseum.