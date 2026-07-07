Lennart Karl kann im Urlaub nochmal mental abschalten. Ob der Youngster beim Trainingsstart des FC Bayern schon wieder mit dem Team trainiert, ist nach AZ-Informationen noch unklar.

Am Morgen frische Pancakes, drapiert mit Beeren und Avocado-Toast, genießen, danach eine Runde mit dem Jetski über das kristallklare Wasser im Mittelmeer düsen. So lässt es sich leben. Das denkt sich auch Lennart Karl. Der Youngster des FC Bayern machte genau das in den vergangenen Tagen. Mit seiner Freundin Zoe Käppele hat sich Karl eine Suite auf der Insel Formentera gebucht.

Karl soll freien Kopf im Urlaub bekommen

Urlaub für die Seele. Die Nummer 42 soll beim Pärchentrip nochmal abschalten, den Kopf nach dem WM-Verletzungsschock freibekommen. Zur Erinnerung: Wenige Tage vor Turnierstart zog sich Karl einen Muskelbündelriss im linken Oberschenkel zu. Nach emotionalen Abschiedsworten an das DFB-Team, es sollen laut Präsident Bernd Neuendorf Tränen geflossen sein, verließ er das Mannschaftsquartier.

Die ersten Tage waren schon schlimm. Lennart Karl

Es hätte die WM des Karl werden können. Seine Unbekümmertheit, sein genialer erster Ballkontakt hätten das Team bereichern können. So musste der Offensivspieler nach seinem kometenhaften Aufstieg in der vergangenen Saison lernen, mit einer neuen Situation umzugehen. Der erste echte Rückschlag in seiner Profikarriere. Das nagt natürlich an der Psyche eines 18-Jährigen, wenngleich Karl ein selbstbewusster Bursche ist. "Die ersten Tage waren schon schlimm", berichtete Karl in einem Interview mit den Klubmedien der Bayern.

Lennart Karl posiert mit Freundin Zoe Käppele vor dem Spiegel. © Instagram/lennart.karl

Karl war bereits im Urlaub auf Bodrum

Unterstützung bekam er neben dem Verein vor allem von seiner Familie, den engsten Freunden und Käppele. Mit seiner Influencer-Freundin flog er schon wenige Tage nach seiner München-Rückkehr in einen ersten Urlaub auf die türkische Halbinsel Bodrum. Karl genoss die Sonne am Strand und ging in die Sauna. Akkus aufladen, den Schock verdauen.

Anschließend nahm er vergangene Woche an der Säbener Straße seine Reha auf. "Nun geht es vor allem darum, nichts zu überstürzen", so Karl: "Der Austausch mit den Ärzten und Athletiktrainern ist jeden Tag da, wir schauen sehr genau, wie der Muskel reagiert." Der Nationalspieler absolvierte im Fitnessraum der Münchner verschiedene Übungen, ehe er vor wenigen Tagen in den Flieger nach Spanien stieg.

Training mit Ausblick: Lennart Karl arbeitet auch in Spanien am Comeback. © Instagram/lennart.karl

Karl absolviert Rehaprogramm im Urlaub

Den ganzen Tag mit seiner Liebsten die Seele baumeln lassen, kann Karl dort aber nicht. Der Linksfuß macht Kraft- und Mobilitätsübungen. Das zeigen Bilder, die er auf Instagram teilte. Darauf wirkt er fokussiert. Ihm geht es auch mental deutlich besser als noch in den Tagen nach der Verletzung. Ob er aber am 20. Juli, wenn Trainer Vincent Kompany zum ersten Mannschaftstraining nach der Sommerpause bittet, dabei ist, ist nach AZ-Informationen aktuell noch unklar.

"Bis zum Trainingsauftakt ist die Zeit knapp", ließ Karl bereits vor einer Woche durchklingen. Eine Folgeverletzung will man beim FC Bayern nicht riskieren. Entsprechend wird man Karl lieber ein paar Tage länger, als zu kurz, individuell am Comeback arbeiten lassen. Das erste Pflichtspiel der Münchner ist bekanntermaßen erst am 22. August der Supercup gegen Borussia Dortmund.