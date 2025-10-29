DFB-Pokal: FC Bayern siegt in Köln – Kane und Urbig überragen

Der 1. FC Köln machte lange ein gutes Spiel, am Ende gewinnen die Bayern das Pokalspiel aber deutlich. Dies liegt auch am starken Ex-Kölner Urbig im Bayern-Tor – und dem nicht zu stoppenden Kane.

14. Pflichtspiel, 14. Sieg: Die beeindruckende Dominanz des FC Bayern München geht auch im DFB-Pokal weiter. Mit einem 4:1 (2:1) nach 0:1-Rückstand beim lange famos aufspielenden Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln zogen die Super-Bayern letztlich souverän ins Achtelfinale ein. Neben Doppel-Torschütze Harry Kane (38. und 64. Minute) war insbesondere der frühere Kölner Keeper Jonas Urbig als Vertreter des gesperrten Manuel Neuer Matchwinner des Teams von Trainer Vincent Kompany.

Luiz Diaz (36.) hatte zuvor allerdings aus einer nicht geahndeten Abseitsposition heraus die Kölner Führung von Ragnar Ache (31.) ausgeglichen. Michael Olise (72.) schloss einen Konter zum vierten Bayern-Tor ab.

Köln startet famos und scheitert immer wieder an Urbig

Die forschen Kölner schnupperten nur 30 Minuten lang an der Sensation. Immer wieder heiß gemacht von Motivator Lukas Kwasniok, der im T-Shirt bei rund 13 Grad selbst im Regen am Spielfeldrand steig antrieb, spielte der FC mutig nach vorne und kam zu mehreren guten Möglichkeiten. Der starke Isak Johannesson (11.) und Jakub Kaminski (25.) scheiterten indes am bis dahin besten Man auf dem Platz: Torhüter Urbig.

Diesmal war es ein trauriger Abend für FC-Talent El Mala. © Rolf Vennenbernd/dpa

Erstmals seit seinem Wechsel nach München war der 22-Jährige zu seinem Heimatverein zurückkehrt. Offenbar top-motiviert an alter Wirkungsstätte rettete Urbig den Rekordmeister zunächst noch vor einem Rückstand. Erst nach einer Johannesson-Ecke war auch der junge Torhüter dann machtlos, als Ache nach einem Patzer von Dayot Upamecano einköpfte und das Kölner Stadion schon knapp zwei Wochen vor dem offiziellen Karnevalsbeginn in ein Tollhaus verwandelte.

Kölns Keeper Zieler patzt

Kurz darauf war binnen nur zwei Minuten der Kater schon da. Besonders bitter: Beim Ausgleich hatte Torschütze Diaz zuvor deutlich im Abseits gestanden. Ex-Nationalkeeper Ron-Robert Zieler, der im DFB-Pokal den Vorzug vor Stammtorhüter Marvin Schwäbe erhält, hatte einen Schuss von Josip Stanisic direkt vor die Füße von Diaz geklatscht. Weil in der zweiten Pokalrunde kein Videoschiedsrichter im Einsatz ist, wurde der Fehler des Schiedsrichterteams um Tobias Welz nicht korrigiert.

Kölns Keeper Zieler greift beim 3:1 der Bayern daneben. © Federico Gambarini/dpa

Wenig später war es dann kein Glück, sondern die Weltklasse von Goalgetter Kane, die den Bayern die Führung brachte. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft verwertete einen Pass von Olise herausragend, als er den Ball aus der Drehung an Zieler vorbei ins lange Eck zirkelte.

Machte an alter Wirkungsstätte ein starkes Spiel: Bayern-Keeper Urbig. © Rolf Vennenbernd/dpa

Die Kölner reagierten nach der Pause erneut mutig. Weit aufgerückt ergaben sich indes schon früh in der zweiten Halbzeit Kontermöglichkeiten für die Bayern. In der 52. Minute vergab Diaz alleine auf Zieler zulaufend die riesige Möglichkeit zur frühen Vorentscheidung, jagte den Ball aber über das Tor der Rheinländer. Am Ende wurde es dennoch deutlich.

Tormaschine Kane

Kane köpfte nach einer Ecke zur Entscheidung ein, weil Kölns Keeper Zieler viel zu unentschlossen zum Ball ging. Für die englische Tormaschine war es im 14. Pflichtspiel bereits der 22. Saisontreffer. Kurz darauf war auch der Abend für die große Kölner Zukunftshoffnung Said El Mala beendet. Der 19-Jährige, der diesmal bis auf einige gekonnte Aktionen in der ersten Halbzeit keine entscheidenden Akzente setzen konnte, wurde nach gut einer Stunde ausgewechselt.

Somit kam es nicht zum erhofften Talente-Duell mit Bayerns Lennart Karl. Der 17-Jährige wurde erst eine Viertelstunde vor Spielende eingewechselt. Zu diesem Zeitpunkt war das Spiel nach Olises Kontertor längst entschieden.