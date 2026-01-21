AZ-Plus

Upamecano fehlt FC Bayern gegen Union Saint-Gilloise: Das ist der Grund

Dayot Upamecano steht gegen Union Saint-Gilloise nicht im Kader. Der Verteidiger fehlt kurzfristig krankheitsbedingt.
Stand noch im Abschlusstraining auf dem Platz, nun krank: Dayot Upamecano.
Überraschung im Aufgebot der Bayern. Dayot Upamecano fehlt in der Elf von Trainer Vincent Kompany. Der Franzose ist nicht einmal im Kader. Der Grund: Upamecano meldete sich kurzfristig für das letzte Heimspiel in der Gruppenphase der Champions League krank. Das schreibt der Verein auf seiner Website. Für ihn startet Min-jae Kim. 

Die Aufstellung des FC Bayern: 

Neuer - Kim - Tah - Kimmich - Kane - Díaz - Olise - Bischof - Guerreiro - Karl - Pavlovic

Die Bank: Ulreich - Urbig - Gnabry - Goretzka - Musiala - Davies - Ito - Kiala - Santos

