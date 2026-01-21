Upamecano fehlt FC Bayern gegen Union Saint-Gilloise: Das ist der Grund
Überraschung im Aufgebot der Bayern. Dayot Upamecano fehlt in der Elf von Trainer Vincent Kompany. Der Franzose ist nicht einmal im Kader. Der Grund: Upamecano meldete sich kurzfristig für das letzte Heimspiel in der Gruppenphase der Champions League krank. Das schreibt der Verein auf seiner Website. Für ihn startet Min-jae Kim.
Die Aufstellung des FC Bayern:
Neuer - Kim - Tah - Kimmich - Kane - Díaz - Olise - Bischof - Guerreiro - Karl - Pavlovic
Die Bank: Ulreich - Urbig - Gnabry - Goretzka - Musiala - Davies - Ito - Kiala - Santos
