AZ-Plus

"Unglaubliche Ehre": FC-Bayern-Coach Vincent Kompany als Trainer des Jahres ausgezeichnet

Vincent Kompany wird für seine Arbeit geehrt – doch bei der Preisverleihung fehlt er. Die Auszeichnung nimmt sein Vater entgegen.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Vincent Kompany ist als Trainer des Jahres ausgezeichnet worden. (Archivbild)
Vincent Kompany ist als Trainer des Jahres ausgezeichnet worden. (Archivbild) © Tom Weller/dpa

Bayern Münchens Vincent Kompany ist in seiner belgischen Heimat Trainer des Jahres 2025. Der 39 Jahre alte Coach wurde mit der Trophäe Raymond Goethals ausgezeichnet. Kompany setzte sich vor dem erst vor wenigen Tagen von Club Brügge entlassenen Nicky Hayen und vor Sébastien Pocognoli (AS Monaco) durch, die beide auf dem zweiten Platz landeten.

Bayern-Coach Kompany geehrt: Vater Pierre nimmt Trophäe entgegen

Kompany war nicht bei der Preisverleihung in Grimbergen. Er sprach jedoch nach Angaben der Nachrichtenagentur Belga in einer kurzen Videobotschaft von einer "unglaublichen Ehre". Vater Pierre nahm für den Bayern-Trainer die Trophäe entgegen.

"Raymond bleibt ein Vorbild für alle belgischen Trainer und auch für Trainer weit außerhalb unserer Landesgrenzen", sagte Kompany. Die Auszeichnung ist nach dem ehemaligen belgischen Nationaltrainer benannt, der auch zahlreiche Clubs trainiert hatte.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.