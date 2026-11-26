Der FC Bayern stellt seine Pläne für den Umbau des Sportparks Unterhaching vor. CEO Jan-Christian Dreesen: "Ich bin optimistisch, dass das Budget eingehalten wird."

Vor rund einem Jahr lud der FC Bayern schon einmal zum Pressegespräch in den Sportpark Unterhaching. Damals verkündete der Klub den Kauf des Stadions durch die Tochtergesellschaft Allianz Arena München Stadion GmbH. Ein historischer Ort für die Bayern.

FC Bayern nahm bereits Verbesserungen am Sportpark vor

Am 20. Mai 2000 schoss dort die Spielvereinigung Unterhaching die Münchner mit einem 2:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen zur Meisterschaft. So geschichtsträchtig das Areal ist, so baufällig war es im Dezember 2025. Das Stadion lockte nur noch echte Fußballromantiker und eingefleischte Haching-Fans an.

Ein Relikt der frühen 1990er-Jahre, das nun phasenweise in die Heimat der Frauenmannschaft der Bayern umgewandelt wird. Schon jetzt hat sich einiges im Sportpark getan, damit Klara Bühl, Giulia Gwinn und Co. dort Spiele austragen können. Neue Kabinen, verbesserte Tribünen und ein rundum modernisiertes VIP-Haus.

Eine Visualisierung zeigt den neuen Sportpark Unterhaching . © Visualisierung AS+P & HH-Vision

Bayern-Delegation um CEO Dreesen präsentierte Pläne

Das ist allerdings nur der Anfang. Mittlerweile ist man übergegangen, phasenweise ein komplett neues Stadion zu bauen. Ein Grund: die Bausubstanz. Bei einer Begehung im Sommer habe man sich dazu entschieden, wie CEO Jan-Christian Dreesen im Rahmen der Vorstellung der neuen Pläne verriet.

Konkret waren es die Sanitäranlagen. Damals hatte der FC Bayern bereits rund 200.000 Euro in diesem Bereich investiert. "Wenn ich so viel zu Hause investiere, sieht man das normalerweise", meinte Dreesen. Er habe damals aber kaum einen Unterschied festgestellt. "Wir haben dann gemeinsam gesagt, dass es so nicht weiter geht."

Stadion-Boss Jürgen Muth präsentierte den Medienschaffenden die Pläne für den Sportpark Unterhaching. © Kilian Kreitmair

FC Bayern investiert rund 80 Millionen Euro in den Sportpark

Nun soll die Spielstätte ein modernes Sportareal werden. Das Vorhaben stellte Dreesen zusammen mit Arena-Boss Jürgen Muth und der Technischen Direktorin der Frauen, Bianca Rech am Donnerstagnachmittag vor. Auch Unterhachings Bürgermeister Korbinian Rausch kam in den verschneiten Sportpark.

"Wir freuen uns auf die Investition, die ein erhebliches Ausmaß haben wird", betonte er: "Wir werden hier eine große Aufwertung des Quartiers erleben." Denn die Münchner nehmen ordentlich Geld in die Hand: Rund 80 Millionen Euro, wovon 20 Millionen Euro in ein Frauen-Leistungszentrum fließen sollen. "Ich bin optimistisch, dass das Budget eingehalten wird", betonte Dreesen. Zum Vergleich: Der Bau der Allianz Arena kostetet bis zur Fertigstellung 2005 "nur" 340 Millionen Euro.

Schon auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern präsentierte Jan-Christian Dreesen ein erstes Bild des neuen Sportpark Unterhaching. © IMAGO

Flutlichtmasten des Sportparks müssen weichen

Wie das finanziert wird? "Wir geben uns immer große Ziele", so der Bayern-Boss: "Wir werden es versuchen, das aus dem operativen Cashflow zu finanzieren, also aus dem laufenden Betrieb. Wir wollen nicht an unser berühmtes Festgeldkonto rangehen. Wenn es das braucht, ist es so, weil es gut investiertes Geld ist, aber wir werden es auf Strecke finanzieren. Und da hilft auch die lange Bauzeit, weil wir eines nach dem anderen bauen."

Nach dem phasenweisen Umbau, die Nordtribüne soll bereits zur Saison 2028/29 fertig sein, wird der Sportpark in seiner bisherigen Form nicht wiederzuerkennen sein. Die großen Flutlichtmasten werden abgerissen. Dafür werden auf dem Dach der Haupt- und Gegentribüne Strahler angebracht.

In seiner aktuellen Form wird der Sportpark Unterhaching bald nicht mehr zu sehen sein. © IMAGO

Leistungszentrum soll bis 2029 fertig werden

In einem weiteren Schritt wird das Stadion komplett überdacht. Im Zuge dessen wird auch der Kultparkplatz für die Mannschaftsbusse neben der Gegentribüne wegfallen. Das Stadion soll an den Ecken geschlossen werden. Insgesamt kommt man weiterhin auf eine Gesamtkapazität von 15.000 Zuschauern.

Selbst das Vereinsheim der Spielvereinigung samt Geschäftsstelle wird in einen modernen Bau umgewandelt. Auf der Gegenseite soll bis zur Frauen-EM 2029 ein Leistungszentrum entstehen, in dem neben der ersten Frauenmannschaft auch die Mädchenteams des FC Bayern eine Heimat finden. "Wir haben hier Raum zum Wachsen", sagte Rech: "Das ist in Europa einzigartig."

Sportpark zieht bisher nicht die Massen an

Um den Zeitplan einzuhalten, wird der Klub noch in diesem Jahr den Bauantrag bei der Stadt stellen. Das Ziel des Neubaus hatte Dreesen bereits jüngst auf dem AZ-Sofa erklärt. "Wir müssen eine Spielstätte schaffen, die ein Erlebnis sein kann und Spaß macht", so der Vorstandsvorsitzende der Münchner. Mit anderen Worten: Der Sportpark soll zum Stadion werden, das die Massen schon alleine aufgrund seiner Gegebenheiten anzieht.

Denn das ist es bisher, trotz erster Umbaumaßnahmen, eben nicht. Zu den Krachern gegen Real Madrid (2:2) und Manchester City (2:2) kamen zwar mehr Zuschauer, als sie am Campus (dort sind maximal 2.500 Zuschauer möglich) Platz hätten, doch es hätten durchaus mehr sein können.

Noch bekommen die Bayern-Frauen um Franziska Kett den Sportpark Unterhaching auch in Kracherspielen nicht voll. © IMAGO

FC Bayern verdient mit Frauenfußball bisher kein Geld

"Die Wahrheit ist, dass wir aktuell mit dem Frauenfußball kein Geld verdienen", so Dreesen. Das soll sich künftig ändern. Gleichzeitig soll das neue Areal Top-Stars anziehen und beim Verein halten. "Ich bin sicher, dass es ein Baustein sein kann, um Spielerinnen halten zu können, wenn die internationalen Klubs nach ihnen rufen."

Übrigens: Nicht nur das Areal wird in den Grundzügen verändert. Schon in der kommenden Woche geht eine Ära im Sportpark zu Ende. Das Wirtshaus wechselt den Pächter. Ab Montag bleibt die Kultgaststätte bis Frühjahr 2027 geschlossen, ehe nach einer Modernisierung Grünwalder-Gastronom Jörg Diemb übernimmt.

Bier und Biergarten bleiben Haching erhalten

Um die Haching-Fans, die den Umbau zum Teil kritisieren, zu beruhigen, versprach die Spielvereinigung jüngst in einem Statement: "Das bisherige Bier und der traditionelle Biergarten bleiben." Der Rest wird sich in den kommenden Jahren aber weitgehend verändern.