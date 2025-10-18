Überraschung im Klassiker: Außenverteidiger Guerreiro zurück im Kader, Flügelflitzer Gnabry fehlt

Außenverteidiger Raphael Guerreiro meldet sich für den Klassiker gegen den BVB fit. Serge Gnabry fällt dagegen aus.

Das ist eine Überraschung. Raphael Guerreiro steht im Kader für den Klassiker gegen Borussia Dortmund (18.30 Uhr). Lange sah es danach aus, als würde der Portugiese gegen seinen Ex-Klub ausfallen. Guerreiro trainierte während der gesamten Länderspielpause nur individuell, den Portugiesen plagten muskuläre Probleme. Nicht mit dabei ist dagegen Serge Gnabry, den muskuläre Probleme (Adduktoren) plagen.

Lahm für Klassiker in der Allianz Arena

Nicht dabei ist weiterhin auch Alphonso Davies. "Es sieht sehr gut für ihn aus", gab Bayern-Trainer Vincent Kompany am Freitag ein Update: "Die medizinische Abteilung und Phonzy arbeiten gut zusammen. Ich hatte auf Anfang Januar gehofft, vielleicht sogar etwas früher. Jetzt muss der Körper Woche für Woche auf die Belastung reagieren. Im Moment läuft es gut. Wenn er im Dezember ein paar Spiele machen kann, haben alle einen tollen Job gemacht."

Heißt: Gegen den BVB wird er nochmal auf der Tribüne sitzen. Da nimmt übrigens am Samstagabend auch ein anderer ehemaliger Außenverteidiger Platz. Philipp Lahm. Der ehemalige Bayern-Kapitän schaut sich das Duell in der Allianz Arena an.

Die Aufstellung:

FC Bayern: Manuel Neuer, Sacha Boey, Jonathan Tah, Konrad Laimer, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Michael Olise, Nicolas Jackson, Luis Díaz, Harry Kane

Borussia Dortmund: Gregor Kobel, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck, Felix Nmecha, Serhou Guirassy, Pascal Groß, Marcel Sabitzer, Daniel Svensson, Niklas Süle, Julian Ryerson, Karim Adeyemi